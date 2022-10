Gotham Knights bleibt auf 30 FPS limitiert, bekommt aber 4er-Koop-Modus

In wenigen Tagen erscheint das Action-Rollenspiel Gotham Knights, das zwar im Batman-Universum spielt, jedoch ohne den namensgebenden Protagonisten auskommen muss. Kurz vor dem Release rührt Warner Bros. noch einmal kräftig die Werbetrommel und verrät einige Inhalte, die nach dem Release des Spiels kommen werden. Allerdings muss das Team auch eine schlechte Nachricht übermitteln.

Gotham Knights bekommt weiteren Koop-Modus

Wie wir bereits wissen, kann die Story-Kampagne sogar online mit bis zu zwei Spieler*innen durchgespielt werden. Doch auch abseits des Story-Modus soll es einen weiteren Koop-Modus geben, in dem sogar bis zu vier Spieler*innen miteinander zocken können:

Was ist das für ein Modus? In Heroic Assault sollen vier Spieler*innen im Online-Koop in einer Arena gegen spezifische Gegner antreten und dabei bestimmte Ziele erfüllen. Insgesamt soll es 30 Etagen geben, auf denen jeweils eine Herausforderung wartet.

Warner Bros. stellt auf der englischsprachigen Homepage klar, dass das nicht bedeutet, dass wir mit bis zu vier Spieler*innen die Story erleben können. Es ist weiterhin geplant, nur maximal zu zweit die Kampagne durchzuspielen.

Wann kommt der Modus? Der neue Modus steht noch nicht vom Release an zur Verfügung. Er soll erst am 29. November 2022 nachgereicht werden. Dafür wird der Modus komplett kostenlos für diejenigen sein, die Gotham Knights erworben haben.

Im neuen Gotham Knights-Trailer lernen wir die Held*innen noch genauer kennen:

Verzicht auf gute Performance

Warner Bros hat leider auch noch eine weniger erfreuliche Nachricht für alle Performance-Liebhabenden auf Konsolen. Gotham Knights wird nämlich auf PS5 und Xbox Series X/S nur mit 30 FPS laufen. Es wird keine Möglichkeit geben, die Bildrate zugunsten der Optik hochzuschrauben:

Als Begründung geben die Verantwortlichen an, dass die hochdetaillierte Welt auch im Koop-Modus beibehalten werden soll. Sie wollen nicht auf den hohen Detailgrad zugunsten einer flüssigeren Bildrate verzichten.

Das Feedback der Community zeigt, dass viele mit dieser Ankündigung nicht einverstanden sind. Auf dem Bild ist zu sehen, dass auf 221 Likes ganze 348 Dislikes kommen. Womöglich hätten die Fans gerne die Option gehabt, selbst zwischen einer hohen Bildrate und einer schönen Grafik zu wählen.

Was sagt ihr zu den Ankündigungen von Gotham Kinghts?