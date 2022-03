Gran Turismo 7 auf Metacritic: Ein Rennspiel-Pflichttitel für PlayStation

Das Review-Embargo für Gran Turismo 7 ist mittlerweile gefallen und zahlreiche Magazine und Outlets weltweit haben ihre Tests und Reviews zum Rennspiel für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht. Und der Tenor ist eindeutig positiv, was sich auch in den Durchschnittswertungen auf den Plattformen Metacritic und OpenCritic niederschlägt. Kurzzeitig durchbrach der Schnitt sogar die 90er-Schallmauer, hat sich aber mittlerweile im hohen 80er-Bereich eingependelt.

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zum Spiel in der Übersicht.

Damit erreicht Gran Turismo 7 auf Metacritic einen deutlich besseren Schnitt als der letzte Serienableger Gran Turismo Sport und auch das über acht Jahre alte Gran Turismo 6 zieht zumindest in Sachen Durchschnittswertung den Kürzeren.

Natürlich setzt jedes Review eigene Schwerpunkte und bespricht Gran Turismo 7 auf eigene Art, einige Pro- und Contra-Punkte lassen sich aber in vielen Reviews gleichermaßen feststellen:

Sam Loveridge von GamesRadar+ fasst es in seinem Artikel so zusammen:

Alles das, was GT Sport so gut gemacht hat, plus all das, was frühere Gran Turismo-Teile so gut gemacht hat. Ein einfach atemberaubendes Rennspiel und ein super Showcase für die PS5.