Gran Turismo 7-Trophäen: Für Platin braucht ihr enorme Ausdauer

Am 04. März geht mit Gran Turismo 7 auf PS4 und PS5 für viele das Rennspiel-Highlight des Jahres an den Start. Bevor am Mittwoch der GamePro-Test erscheint, können wir euch heute schon verraten, was ihr für die Platin-Trophäe tun müsst. Auf Twitter sind vorab die Anforderungen für die Bronze-, Silber- und Gold-Pokale geleakt. (via GT Planet)

Wie schwer ist die Platin? Weiter unten geben wir euch zudem eine Einschätzung, wie schwer der Weg zur Platin ist und auf welche Stolpersteine ihr stoßen könntet.

Alle Gran Turismo 7-Trophäen in der Übersicht

Wollt ihr euch Platin schnappen, müsst ihr vorab 1x Gold, 4x Silber und 47x Bronze sammeln. Welche Herausforderungen das sind, das seht ihr hier:

Platin

Alle Trophäen aus GT7 sammeln

Gold

Alle Lizenzen mit Gold abschließen

Silber

15 Strecken inkl. aller Sektoren in der Gold-Zeit meistern

600km/h erreichen

drei legendäre Autos sammeln, welche 24h-Rennen gewonnen haben

Multiplayer: 13.191 Kilometer zurücklegen

Bronze

Zehn Mal einen Kompressor oder Turbo kaufen

Tuning-Teile kaufen und ausrüsten

Rennen auf zehn verschiedenen Strecken gewinnen

Mit über zehn Sekunden Vorsprung gewinnen

Mit 0,5 Sekunden oder weniger gewinnen

Fünf Strecken inkl. aller Sektoren in der Gold-Zeit meistern

Ein Rennen ohne Crash und Verlassen der Strecke gewinnen

Zehn Dirt-Rennen gewinnen

Tsukuba Cicuit in unter einer Minute abschließen

3.945 Kilometer fahren (Distanz Route 66)

2.210 Kilometer fahren (Distanz 24h Le Mans)

805 Kilometer auf Oval-Strecken fahren

106 Kilometer fahren (Distanz Angeles Crest Highway)

einen Boxenstopp einlegen, volltanken

einen Boxenstopp einlegen, die Reifen wechseln

kein Sprit, auf einer Strecke mit Spritverbrauch

ein Auto zehnfach kaufen

ein F1-Auto fahren

alle Lizenzen erhalten

einen Pickup-Truck kaufen

322km/h erreichen

500km/h erreichen

ein Elektroauto kaufen

ein Auto im Legend Cars-Shop kaufen

das erste Menü starten

das erste Sammel-Menü abschließen

Aerodynamik-Teile kaufen und ausrüsten

ein Scapes-Foto von einem Audi R18 TDI auf la Sarthe

ein Scapes-Foto von einem BMW Gr.3 auf dem Nürburgring

100 Bilder in Scapes oder auf der Strecke aufnehmen

50 Autos sammeln

100 Autos sammeln

fünf Platzierungen in einer Runde gutmachen

ein Rennen ohne Fahrhilfen meistern

10x auf dem Podium stehen

10x das Auto waschen

die Regen-Lizenz erhalten

ein Safety Car kaufen

10.000 Punkte in Drift-Trials verdienen

an 100 Zeitrennen teilnehmen

10x die Karosserie eines Autos verbessern

eine weite Karosserie anbringen

zehn Reifensätze kaufen

Multiplayer: 5.810 Kilometer zurücklegen

5.810 Kilometer zurücklegen Multiplayer: 50 Rennen im Sport-Modus beenden

50 Rennen im Sport-Modus beenden Multiplayer: Ein Rennen im Sport-Modus beenden

Stolpersteine auf dem Weg zur Platin

Unserer Einschätzung nach ist der Weg zur Platin-Trophäe wahrlich kein leichter, da ihr zum einen enorme Ausdauer, aber auch einiges an Können benötigt. Welche Hürden genau zwischen euch und Platin stehen, dazu jetzt mehr:

Multiplayer: Um Platin zu erreichen, müsst ihr zwingend den Sport-Modus oder alternativ den normalen Multiplayer spielen (Lobbys/Splitscreen) - und das nicht zu knapp.

Um Platin zu erreichen, müsst ihr zwingend den Sport-Modus oder alternativ den normalen Multiplayer spielen (Lobbys/Splitscreen) - und das nicht zu knapp. Trophäen: Bei allen Lizenzprüfungen die Gold-Trophäe abzustauben ist kein leichtes Unterfangen. Hier müsst ihr Kurven in Perfektion meistern und das jeweilige Auto komplett beherrschen.

Bei allen Lizenzprüfungen die Gold-Trophäe abzustauben ist kein leichtes Unterfangen. Hier müsst ihr Kurven in Perfektion meistern und das jeweilige Auto komplett beherrschen. Strecken: Ganze 15 Strecken müsst ihr für die Gold-Trophäe inklusive aller Sektoren nahezu perfektionieren. Wie bei den Lizenzen ist das kein Spaziergang, da viel Geduld und Können gefordert sind.

Ganze 15 Strecken müsst ihr für die Gold-Trophäe inklusive aller Sektoren nahezu perfektionieren. Wie bei den Lizenzen ist das kein Spaziergang, da viel Geduld und Können gefordert sind. Legendäre Autos: Die 24h-Boliden sind mit die wertvollsten Autos in Gran Turismo 7. Hier gilt es ordentlich Credits auf die hohe Kante zu legen. Per se nicht schwer, erfordert aber eine lange Spielzeit.

Das waren unserer Meinung nach die größten Stolpersteine auf dem Weg zur Platin. Alle restlichen Trophäen sollten für geübte Racer kein allzu großes Problem darstellen oder sind schlichte Fleiß- und Abhakaufgaben.

Alle Infos zu Gran Turismo 7

Damit ihr perfekt auf den Start von GT 7 am 04. März vorbereitet seid, haben wir für euch alle wichtigen Infos zum Preload, dem nötigen Speicherplatz, Test-Embargo und vielen weiteren Infos zum PS4- und PS5-Exklusivspiel für euch aufgeschrieben.

Werdet ihr euch die Platin holen und was denkt ihr, ist die härteste aller Trophäen?