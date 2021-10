Sony hat ein Event namens "Erobert den Thron" angekündigt. Es ist in drei Phasen unterteilt und bietet verschiedene Herausforderungen, mit denen Spielende gemeinsam als Community Punkte sammeln und Belohnungen wie exklusive Avatare freischalten können. Dazu kommt außerdem ein Gewinnspiel mit drei Hauptpreisen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Punkte sammelt ihr, indem ihr PS4- und PS5-Spiele zockt. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr hier.

So funktioniert das Event

Darum geht es: In einem Community-Event namens "Erobert den Thron" könnt ihr bald kostenlose Boni abstauben und an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem der Hauptpreis eine PS5-Konsole ist. Zu den Boni gehören exklusive PSN-Avatare und ein exklusives dynamisches PS4-Design. Die Belohnungen werden durch Community-Ziele freigeschaltet, die alle Teilnehmenden gemeinsam meistern.

Wann finden die verschiedenen Phasen statt? Das Event ist in drei Phasen unterteilt und beginnt am 2. November. Eine neue Phase startet, sobald die alte beendet, also das Punkte-Ziel erreicht ist. Die letzte Phase endet entweder, wenn alle Phasen abgeschlossen sind oder am 16. November – je nachdem, was früher eintritt.

Wie werden die Community-Ziele erreicht? Ihr sammelt in allen drei Phasen festgelegte Punkte mit bestimmten Aktivitäten. So bekommt ihr beispielsweise bereits einfach Punkte für das Spielen von PS4- und PS5-Spielen. Bei mindestens einer gezockten Stunde gibt es dafür 10 Punkte, die zum Community-Ziel beitragen.

Spielt ihr zusammen mit einer anderen Person, bekommt ihr mehr Punkte, nämlich gleich 15. Weitere Punkte könnt ihr durch das Verwenden der Share-Funktion und mit dem Verdienen von Trophäen erhalten. Im PlayStation-Blog könnt ihr euch die Punkte-Liste und weitere Regeln ansehen.

Die Boni: Ihr sammelt diese Punkte aber nicht für euch alleine und kämpft einzeln für das Ziel. Alle Punkte landen nämlich sozusagen in einem Community-Topf und tragen zum gemeinsamen Verdienen der Boni bei. Das Ziel in Phase eins sind 25 Millionen Punkte, die von allen Spielenden gemeinsam zusammengetragen werden sollen. Dafür bekommen dann alle Teilnehmenden zwei exklusive PSN-Avatare. Ihr erhaltet sie zwei Tage nach Abschluss der Phase über eine Systemnachricht auf eurer Konsole.

Mehr PlayStation-News:

Teilnahme und Gewinnspiel

Ihr könnt euch ab jetzt auf der PlayStation-Website kostenlos anmelden. Dafür braucht ihr lediglich einen PSN-Konto. PlayStation Plus ist für die Teilnahme am Event nicht notwendig. Wichtig: Preise erhaltet ihr nur für die Phasen, in denen ihr von Anfang an dabei seid. Kommt ihr also dazu, während Phase eins bereits läuft, so könnt ihr nur noch die Boni für die anderen beiden Phasen abstauben.

Außerdem können berechtigte Spielende in einem Wettbewerb um verschiedene Hauptpreise antreten, über das ihr im PlayStation-Blog mehr erfahrt. Um eine Chance auf die Gewinne, inklusive PS5, zu haben, müsst ihr eine Reihe von Fragen beantworten.

Wie gefallen euch die Aktion und die Boni? Werdet ihr euch anmelden?