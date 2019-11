Gratis für PS4 & Xbox One: Am Wochenende gibt's 4 Games umsonst

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4 und Xbox One über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir die kostenlosen Spiele hier für euch auf und stellen euch darüber hinaus neue Demos vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Dirt Rally 2.0

Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One PS Plus und Xbox Live nötig? Nein

Nein Zeitraum: Dauerhafte Free-Trial-Version

Darum geht's: Mit Dirt Rally 2.0 erwartet euch eine Hardcore-Rallye-Simulation mit Strecken rund um den Globus, über die ihr mit starken Offroad-Geschossen brettert. Das Spiel setzt wie der Vorgänger auf Realismus, lebt aber auch von einer strategische Komponente: So müsst ihr euer Team und eure Wagen an Renntaktiken anpassen.

Woher bekomme ich die Free Trial-Version?

Limitierungen der Free-Trial-Version: In der kostenlosen Version könnt ihr euch hinters Steuer von 10 unterschiedlichen Wagen klemmen und euch dabei an die beiden Renn-Disziplinen "Traditional Rally" und "Thrilling Rallycross" wagen. Solltet ihr die Vollversion kaufen, wird euer Fortschritt übernommen.

The Elder Scrolls Online

Plattformen: PS4, Xbox One (und PC)

PS4, Xbox One (und PC) PS Plus und Xbox Live nötig? Ja

Ja Zeitraum: Gratis vom 6.11 bis 13.11. (16 Uhr)

Darum geht's: The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls, der aber nicht direkt bei dem ursprünglichen Entwickler Bethesda sondern bei seinem Schwesterunternehmen ZeniMax Online Studios entstand - bis zum 13. November könnt ihr das Spiel auf allen drei Plattformen kostenlos spielen.

Wie bekomme ich die Testversion?

PS4: Auf der offiziellen Website von The Elder Scrolls Online. Wählt dort einfach PS4 als Plattform aus.

Xbox One: Durchsucht den Bereich "Games with Gold", besucht die Free Play Days-Seite von Microsoft oder klickt auf den Xbox One-Link auf der offiziellen ESO-Website.

Was bietet die Testversion? Ihr habt die Möglichkeit, euch im kompletten Hauptspiel von TESO auszutoben. Dabei stehen euch die Klassen Nightblade, Templar, Dragonknight und Sorcerer zur Verfügung. Habt ihr zuvor schon an TESO-Gratis-Events teilgenommen, könnt ihr euren vorherigen Fortschritt weiter verwenden.

Aktuell Gratis für Xbox One (Free Play Days)

The Surge

Plattformen: Xbox One

Xbox One Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich im Microsoft Store

Darum geht's: The Surge ist ein Hardcore-Science-Fiction-Actionspiel von Deck 13, dem Entwickler von Lords of the Fallen.

Das Spiel orientiert sich in vielen Elementen wieder an den Souls-Games von From Software, bringt aber auch eigene Ideen ein. Statt gegen Fantasy-Monster und Biester aus einer anderen Dimension kämpft ihr euch als Hauptcharakter Warren durch die Industrieanlage der Tech-Firma CREO.

Warren ist eigentlich nur ein stinknormaler Mitarbeiter, trägt allerdings ein Exoskelett, das ihn stärker und schneller macht. Ihr könnt es zudem upgraden: Die notwendigen Materialien nehmt ihr euren Gegnern ab, indem ihr gezielt Körperteile abtrennt.

Cities Skylines

Plattformen: Xbox One

Xbox One Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich im Microsoft Store

Darum geht's: Cities: Skylines stammt von dem finnischen Entwicklerteam Collosal Order und macht euch als Städtebau-Simulation zum Bürgermeister.

Euer Job? Hier nehmt ihr unter anderem den Finanzhaushalt, die Wasserversorgung oder die Politik in der Metropole in die eigene Hand. Dennoch liegt einer der Schwerpunkte und Kernherausforderungen von Cities: Skylines auf der Straßenoptimierung und dem Verkehr. Während der Aufbau aller erdenklichen Stadtarten (ländlich, industriell, Hightech etc.) prinzipiell möglich ist, bedürfen gerade Großstädte akribischer Planung.

Neue Demos für PS4 und Switch

