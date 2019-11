Gratis-Spiele am Wochenende: Jahres-Highlight 2019 mit dabei

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir die kostenlosen Spiele hier für euch auf und stellen euch darüber hinaus neue Demos vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Richtig cool: In dieser Woche ist mit Kingdom Hearts 3 ein absolutes Jahres-Highlight mit dabei.

Gratis für Xbox One (Free Play Days)

NASCAR Heat 4

Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich im Microsoft Store

Darum geht's: NASCAR Heat 4 ist ein Rennspiel mit der offiziellen Lizenz des US-amerikanischen Motorsportverbands. Darin stehen 38 Strecken zur Verfügung, die in allen drei NASCAR-Serien sowie der beliebten »Xtreme Dirt Tour« befahren werden können.



Gegenüber dem Vorgänger NASCAR Heat 3 (2018) hat der Entwickler Monster Games nach eigenen Angaben an der Grafik und dem Sound geschraubt. Auch im Karriere-Modus und bei der Anpassung der Fahrzeuge erwarten euch neue Features.

Contra: Rogue Corps

Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live nötig: Ja

Ja Erhältlich im Microsoft Store

Darum geht's: Contra Rogue Corps ist ein Twin-Stick-Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive, das an das Gameplay der klassischen Contra-Teile anknüpft. Die Handlung setzt einige Jahr nach Contra 3: The Alien Wars (1992) an, und Spieler kämpfen sich mit mehreren Figuren erneut durch Damned City.

Contra Rogue Corps kann im Singleplayer sowie im lokalen Multiplayer gespielt werden.

Demo für PS4 und Xbox One

Kingdom Hearts 3

Plattform: PS4 und Xbox One

PS4 und Xbox One Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 29.01.2019

29.01.2019 GP-Wertung: 90

Darum geht's: Das Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 vereint wie alle Spiele der Serie Welten und Figuren aus dem Disney- und dem Square Enix-Universum. Hauptfigur Sora trifft, zusammen mit seinen Helfern Goofy und Donald, auf seiner Reise durch die Welten unter anderem auf Herkules, sowie Woody und Buzz Lightyear aus Toy Story.

Woher bekomme ich die Demo?

Neue Demos für die Switch

New Super Lucky's Tale

- Demo herunterladen The Legend of Dark Witch

Gratis-Games bei PS Plus und Games With Gold im November 2019

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus-Spiele - Unter anderem mit Nioh

Games With Gold - Welche Spiele sind diesmal dabei?

Kostenlose Spiele bei EA Access

EA Access ist mittlerweile für Xbox One- und PS4-Besitzer verfügbar.

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?