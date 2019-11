Gratis-Spiele am Wochenende mit 2 Action-Krachern für PS4 & Xbox One

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir die kostenlosen Spiele hier für euch auf und stellen euch darüber hinaus neue Demos vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Richtig cool: In dieser Woche sind mit Borderlands 3 und Rainbow Six: Siege gleich zwei echte Action-Highlights mit dabei.

Aktuell gratis für PS4 & Xbox One

Borderlands 3

Zeitraum: 21. bis 24. November

21. bis 24. November Plattform: PS4 & Xbox One

PS4 & Xbox One PS Plus/Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Einige Jahre nach dem zweiten Teil erhebt sich auf Pandora ein irrer Banditenkult, die Children of the Vault, unter der Führung des Geschwisterpaars Troy und Tyreen Calypso. Wir treten ihnen in Borderlands 3 mit einem von vier neuen Helden entgegen: Einem Schützen, der Hologramme seiner selbst erschafft, einem Bestienmeister, unserer eigenen Sirene und einer Soldatin mit Mech.

Das Besondere: Neben haufenweise neuen Waffen und Fahrzeugen wird Borderlands 3 zum ersten Mal neue Welten bieten: Wir verlassen Pandora und Elpis und bereisen andere Planeten.

Rainbow Six: Siege

Zeitraum: 21. bis 25. November

21. bis 25. November Plattform: PS4 & Xbox One

PS4 & Xbox One PS Plus/Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Im Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Gespielt wird primär im PvP-Multiplayer, es gibt aber auch Einzelspieler- und Koop-Varianten gegen die KI, die hauptsächlich zum Training dienen.

Das Besondere: In erster Linie geht es in R6 Siege vor allem um so genannte Close-Quarter-Kämpfe und Belagerungen. Dabei kann die Umgebung genutzt werden um Barrikaden zu errichten, Wände zu verstärken und Gebäude in regelrechte Festungen zu verwandeln. Die Angreifer setzen hingegen gezielte Zerstörung ein, um die Verteidiger selbst bei sicher geglaubter Deckung flankieren zu können.

Gratis für Xbox One (Free Play Days)

Prison Architect

Zeitraum: 21. bis 24. November

21. bis 24. November Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live Gold nötig? Ja

Um was geht's? Prison Architect ist ein Aufbauspiel in dem der Spieler ein Gefängnis mitsamt zahlreicher Nebengebäude errichten und verwaltet. Zudem muss für die Stromversorgung und die Ausstattung einzelner Räume gesorgt werden. Gefängnisausbrüche und Revolten wollen ebenfalls verhindert werden.

Das Besondere: Abseits der Aufbau-Komponente widmet sich Prison Architect auch brisanten Themen wie Rassismus oder Drogensucht.

Neue Demos für die Switch

True Fear: Forsaken Souls (Part 2)

Gratis-Games bei PS Plus und Games With Gold im November 2019

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

EA Access ist mittlerweile für Xbox One- und PS4-Besitzer verfügbar.

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

