PS Plus November 2019: Gratis-Spiele bringen den nächsten PS4-Hit

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im November 2019 stehen fest. Für die PS4 erwartet euch diesmal nicht nur ein blutiges Horror-Abenteuer, sondern auch ein Action-RPG-Hit. Alle neuen Games stellen wir in diesem Artikel für euch genauer vor, damit ihr entscheiden könnt, ob sich der Download lohnt oder eben nicht.

Inside PlayStation hat die Spiele einige Minuten vor der offiziellen Zeit der Bekanntgabe (17.30) durch ein Video enthüllt.

Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele erhältlich? Ab Dienstag, den 5. November 2019 könnt ihr euch die neuen Gratis-Titel aus dem PS Store herunterladen.

Nioh

Genre: Action-RPG

Action-RPG Download-Größe: 39,27 GB

39,27 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 86

Mit Nioh stürzt ihr euch in ein gnadenlos-schweres Samurai-Actionrollenspiel, das auf den Spuren von Dark Souls wandert, die altbekannte FromSoftware-Formel aber mit eigenen Ideen garniert.

Das sind die Unterschiede zu Dark Souls: Wie in Dark Souls kämpft ihr in Nioh zwar ebenfalls in der Third Person-Perspektive gegen allerhand Monster und knackige Bossgegner, nehmt mit Katana, Speer und Co. dabei allerdings unterschiedliche Kampfhaltungen ein.

Neben dem komplexeren Kampfsystem gibt's außerdem ein Loot-System, das euch ähnlich wie in der Diablo-Reihe allerhand Waffen und Rüstungsteile von Gegnern einsacken lässt.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht

Somit ist Nioh vor allem eines: motivierend. Ja, die schweren Kämpfe (insbesondere die Bosse!) können zuweilen frustrieren, wenn ihr aber genügend Geduld und Durchhaltevermögen mitbringt, dann freut ihr euch über jeden Triumpf aber umso mehr. Wer keine Frustresistenz an den Tag legt, sollte lieber die Finger von Nioh lassen.

Mehr Infos gibt's im Test zu Nioh.

Outlast 2

Genre: Horror-Action

Horror-Action Download-Größe: 18,69 GB

18,69 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 29,99 Euro

29,99 Euro Unsere Test-Wertung: 75

Outlast 2 ist der Nachfolger zum Horrorspiel Outlast, aber keine Fortsetzung. Charaktere und Schauplätze sind komplett neu und haben keine Verbindung zum ersten Serienteil. Vorwissen für Teil 2 braucht ihr also nicht.

Darum geht's in der Story: Im Horrorspiel zieht es euch in die Wüste von Arizona. Hier soll sich eine schwangere Frau erhängt haben und ihr sollt als Journalist Blake im Rahmen einer Dokumentation herausfinden, ob sie in Wahrheit ermordet wurde.

Zu allem Überfluss verschwindet jedoch Blakes Frau Lynn zu Beginn des Spiels. Mithilfe eurer Kamera mit Nachtsichtfunktion macht ihr euch auf die Suche nach ihr.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht

Outlast 2 ist insbesondere für Fans des Horror-Genres interessant. Gerade in den ersten Stunden baut das Abenteuer eine herrliche Anspannung auf, indem es mit eurem Vorstellungsvermögen spielt.

Dank repetitiver Gameplay-Passagen nutzt sich der Horror allerdings nach gewisser Zeit ab. Trial & Error-Abschnitte sowie spärlich eingesetzte Checkpoints trüben den Trip ebenfalls.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Outlast 2.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise & Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.

Ihr seid noch kein Mitglied? Gerade gibt's 12 Monate PS Plus im Angebot.