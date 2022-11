Neue Gratis-Spiele bei Epic: Nächste Woche steht wohl ein echtes Star Wars-Highlight an

Im Epic Games Store gibt es jede Woche Gratis-Spiele für den PC abzustauben. Die gehen immer donnerstags am Nachmittag an den Start und zu diesem Zeitpunkt wird auch immer verraten, was als nächstes dran ist. Dieses Mal verrät es ein Leak aber schon etwas früher. Offenbar kommen nächste Woche vor allem Star Wars-Fans voll auf ihre Kosten.

Leak: Nächste Woche gibt es bei Epic wohl Star Wars Squadrons gratis

Das ist Star Wars Squadrons: Ein echter Traum für alle Star Wars-Fans, die mit Tie-Fighter, X-Wing oder Rogue Squadron aufgewachsen sind. Hier steuern wir diverse Raumschiffe aus dem Star Wars-Universum durch epische Schlachten im All. Das Ganze spielt sich komplett aus der Innenperspektive ab und setzt komplett auf Weltraum-Action.

Seht euch das Testvideo zu Star Wars Squadrons an:

14:42 Star Wars: Squadrons - Test-Video zur Weltraum-Action

Ihr latscht hier also nicht auf der Planetenoberfläche herum und bekommt es auch nicht mit Lichtschwertern und Sturmtrupplern zu tun. Das einzige, was zählt, sind eure Fähigkeiten am Steuerknüppel und wie ihr eure Energie verteilt. Ihr könnt die Schilde stärken, Befehle an euer Squad erteilen, diverse Waffen einsetzen und müsst dabei nicht nur geschickt, sondern auch taktisch vorgehen.

Dabei kommt epischstes Star Wars-Feeling auf und es macht einfach enorm viel Spaß, sich in die bildhübschen Schlachten zu stürzen. Neben einer umfangreichen, anspruchsvollen Story-Kampagne, die euch auf beide Seiten des galaktischen Konflikts wirft, könnt ihr euch auch in diversen Multiplayer-Modi hinter den Flight Stick klemmen.

Bisher nur ein Leak: Freut euch besser nicht zu früh. Aktuell wissen wir noch nicht offiziell, ob Star Wars Squadrons wirklich nächste Woche kostenlos bei Epic Games zu haben sein wird. Allerding handelt es sich bei dem Leaker billbilkun auf Dealabs um eine sehr verlässliche Quelle, der auch die PS Plus-Spiele immer wieder richtig vorhersagt. Ab 17 Uhr sind wir aber schlauer.

Vergesst nicht die aktuellen Gratis-Spiele

Was gibt's ab heute gratis? Heute um 17 Uhr gehen dann auch die beiden neuen Gratis-Spiele an den Start. Ihr könnt euch dann den asymmetrischen Multiplayer-Horror Evil Dead: The Game sichern. Außerdem verschenkt Epic auch noch das Taktik-RPG Dark Deity.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch aber natürlich auch noch die beiden Spiele kostenlos sichern, die Epic heute noch bis 17 Uhr verschenkt. Das wäre zum einen das extrem charmante und entspannte Alba sowie das hochgelobte und ausgezeichnete Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Zwei sehr unterschiedliche, aber extrem empfehlenswerte Titel.

Holt ihr euch Star Wars Squadrons, wenn es wirklich kommt? Was war bisher euer Lieblinsspiel, das es bei Epic gratis gab?