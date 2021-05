PS Plus im Juni 2021: Highlights für Star Wars-Fans und Koop-Freunde

Die PlayStation Plus-Spiele im Juni 2021 sind offiziell bekannt. Im neuen Monat gibt's insgesamt wieder drei Gratis-Games für alle Mitglieder des Service. Wie schon die letzten Male hat sich auch diesmal der kürzliche Leak bestätigt. Hier ist das Lineup für Juni:

Ab wann sind die Juni 2021-Spiele im PS Store erhältlich? Ab Dienstag, den 1. Juni 2021 um die Mittagszeit herum. GamePro.de wird diesen Artikel aktualisieren, sobald ihr die Spiele herunterladen könnt.

Welche Spiele aus dem Juni-Lineup lohnen sich? Wie immer stellt euch GamePro.de nachfolgend die neuen Spiele des PlayStation Plus-Aufgebots mit Pro und Contra vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Star Wars: Squadrons

Plattform: PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Weltraum-Action

Weltraum-Action Metascore: 79

Darum geht's: Star Wars: Squadrons schickt uns als Pilot:in in diverse Weltraumkämpfe im Star Wars-Universum. Neben einem Multiplayer erwartet uns auch hier eine Singleplayer-Kampagne, die uns sowohl auf Seiten der Rebellen, als auch des Imperiums kämpfen lässt. Wir müssen dabei nicht nur Gegner abschießen und unser eigenes Schiff unter Kontrolle behalten, sondern auch auf Details wie die Energieverteilung auf den Schilden achten. Mithilfe verschiedener Komponenten wie Antrieben und Schildsystemen können wir unser Raumschiff dabei aufrüsten und individualisieren.

Zusätzlich dazu können wir uns auch im Multiplayer austoben, der uns Einiges an Flugkünsten abverlangt. Hier gibt es zwei verschiedene Modi: Die Weltraumgefechte, in denen wir mit Squads aus jeweils 5 Personen gegeneinander antreten, und die Flottenkämpfe, in denen wir versuchen, das Flaggschiff der gegnerischen Mannschaft zu zerstören.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Für alle, die Star Wars mögen und Fans etwa des alten Star Wars: Rogue Squadron sind, bietet Star Wars: Squadrons eben jenes Gefühl von epischen Weltraumschlachten. Trotz einer verhältnismäßig umfangreichen Einzelspielerkampagne ist das Spiel aber primär auf Multiplayer ausgelegt.

Virtua Fighter V: Ultimate Showdown

Plattform: PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Fighting Game

Darum geht's: Virtua Fighter V: Ultimate Showdown ist eine Aufbereitung des 2006 erschienenen Virtua Fighter V. In dem Fighting Game treten die 17 besten Kämpfer der Welt in einem Turnier gegeneinander an und decken die bösen Machenschaften der Veranstalter auf.

Die neue Ultimate Showdown Edition soll dabei bessere Grafik, neue Hintergrundmusik für die diversen Stages und ein neues Intro besitzen. Zudem gibt es neue Online-Funktionen. Fans können Online-Matches nun in Echtzeit verfolgen und sogar eigene Turniere für bis zu 16 Spieler:innen erstellen.

Sogar für zwei Monate bei PS Plus: Das Spiel landet direkt zum Launch bei PS Plus und ihr könnt es euch dort sogar bis zum 2. August 2021 kostenlos schnappen. Normalerweise sind PS Plus-Spiele immer ungefähr einen Monat lang verfügbar.

Operation: Tango

Plattform: PS5

PS5 Genre: Action

Action PS Plus für Online-Spiel erforderlich: ja

Darum geht's: Im Koop-Spionage-Abenteuer Operation: Tango müssen wir und ein weiterer Mitspieler in die Rollen von Agent und Hacker schlüpfen, um gefährliche Missionen zu erledigen und die Welt zu retten. Ohne Zusammenspiel geht es dabei nicht - nur wenn wir gemeinsam mit unseren Fähigkeiten Aufgaben lösen, können wir vorankommen. Dabei können wir ausschließlich verbal kommunizieren, da wir aus verschiedenen Perspektiven arbeiten.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Operation: Tango benötigt zwei Mitspieler:innen, die miteinander kommunizieren, einen Einzelspielermodus gibt es nicht. Wenn ihr also etwa nach It Takes Two auf der Suche nach dem nächsten Koop-Abenteuer seid, ist Operation: Tango einen Blick wert.

Ein weiteres Spiel bekommt ihr heute schon gratis

Sony gab überraschend bekannt, dass PS Plus-Besitzer:innen ein weiteres kostenloses Spiel erhalten, das allerdings nicht zum Lineup des nächsten Monats gehört. Von heute an, den 25. Mai 2021, könnt ihr euch Ghosts 'n Goblins kostenlos herunterladen, wenn ihr PS Plus besitzt. Der 2D-Plattformer gehört zum Capcom Arcade Stadium, das ihr ebenfalls herunterladen müsst. Der Download ist kostenlos.

Bis wann gibt es das Spiel? Ghosts 'n Goblins könnt ihr euch bis zum 1. Juni 2021 kostenlos herunterladen.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele des Monats Mai

Noch sind die Titel des Juni-Lineups nicht live, weshalb ihr euch aktuell noch die Spiele des Mai-Aufgebots herunterladen könnt.

Die komplette Liste findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel:

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was ist eure Meinung zum PS Plus-Lineup im Juni 2021?