1,99 Euro im PS Store: Dieses Star Wars-Spiel gibt's jetzt mit 95% Rabatt, lässt euch brachiale Raumschlachten austragen

Star Wars Squadrons gibt es gerade super-günstig im PS Store.

Ihr sucht noch nach neuem Spielefutter für die Feiertage und die entspannte Zeit danach? Dann werdet ihr aktuell vielleicht im PlayStation Store fündig. Ein Spiel, das wir euch ans Herz legen können: Star Wars: Squadrons. Der Weltraumschlachten-Titel für die PS4 wird dort aktuell für gerade einmal 1,99 Euro angeboten.

Um dieses Angebot im aktuellen PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel: Star Wars: Squadrons

Preis im aktuellen Januar-Sale: 1,99 Euro

1,99 Euro Regulärer Preis: 39,99 Euro (95 Prozent Rabatt)

39,99 Euro (95 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 06. Januar 2024

Hinweis: Star Wars: Squadrons ist außerdem ohne weitere Zusatzkosten über den kostenpflichtigen Abo-Service EA Play spielbar.

Das Weltraum-Spiel war außerdem bereits Teil von PS Plus Essential (erschienen im Juni 2021-Lineup). Vielleicht habt ihr Star Wars: Squadrons ja also schon in eurer Bibliothek und den Titel bislang nicht gezockt.

Das erwartet euch in Star Wars: Squadrons

3:23 Star Wars: Squadrons zeigt eine Mission auf der Seite des Imperiums

Plattform: PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ auf PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Weltraum-Action

Weltraum-Action Metascore: 79

Darum geht es: Ihr liebt Star Wars, habt aber ausnahmsweise mal keine Lust, als Jedi durch die Weltgeschichte zu laufen und alles und jeden mit dem Lichtschwert niederzumetzeln? Dann dürfte Star Wars: Squadrons vielleicht gefundenes Fressen für euch sein: Hier klemmt ihr euch als Pilot*in hinters Steuer eines Rebellen- oder Imperium-Raumschiffs und knallt in brachialen Dogfights andere Schiffe ab.

Dabei erwartet euch sowohl eine Singleplayer-Kampagne, als auch ein Multiplayer-Modus (PS Plus erforderlich). Im Mehrspieler tretet ihr beispielsweise als Fünfersquad gegen ein anderes Team aus fünf Leuten an oder versucht, gemeinsam mit euren Mitspieler*innen ein feindliches Flaggschiff zu zerstören.

Pro/Contra: Squadrons wird insbesondere wegen seiner spaßigen Weltraumgefechte, der tollen Kampagne und dem gelungenen VR-Modus gelobt, allerdings fällt der Umfang recht mager aus: Spielmodi, Raumschiffe und Maps gibt es nur wenige.

Werdet ihr euch Star Wars: Squadrons holen? Welche Spieletipps aus dem aktuellen Sale im PS Store habt ihr außerdem?