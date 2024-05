1,99 Euro auf der Xbox: Dieses Star Wars-Spiel lässt euch mit 95% Rabatt brachiale Raumschlachten austragen

In diesem Spiel werden euer Sternenjäger-Pilotenträume wahr.

In den digitalen Konsolen-Stores winken aktuell richtig viele Angebote. Aber längst nicht jeder reduzierte Titel lohnt sich. Manche Perlen sind gerade zwischen all den vergünstigten kleinen Add-ons und Gelegenheitsspielen leicht zu übersehen.

Daher graben wir für euch regelmäßig die besten Schnäppchen aus. Heute wollen wir euch einen Star Wars-Titel empfehlen, der euch zu Pilot*innen macht – und bei dem Angebotspreis könnt ihr gar nicht so viel falsch machen.

Spiel: Star Wars: Squadrons

Angebot: 1,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 95% Rabatt)

1,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 95% Rabatt) Gültig bis: 7. Mai

Das erwartet euch in Star Wars: Squadrons

Squadrons ist Ende 2020 erschienen und ist das Spiel für alle Star Wars-Fans, die sich für rasante Dogfight-Raumschlachten begeistern. Für Singleplayer-Fans bietet der Titel eine Kampagne, die in Tests viel Lob einheimsen konnte.

Im Test-Video bekommt ihr ausführliche Infos zu allen Aspekten des Spiels:

14:42 Star Wars: Squadrons - Test-Video zur Weltraum-Action - Test-Video zur Weltraum-Action

Auf Opencritic steht das Spiel bei einer 79. Bei den Kolleg*innen von der GameStar konnte der Titel sogar eine 83 mit folgendem Fazit abstauben:

"Hervorragend inszenierte Weltraum-Action mit überraschend spaßiger Singleplayer-Kampagne und etwas dünnem Multiplayer."

Daneben fanden internationale Kritiker*innen, dass das Gameplay die Sternenjäger-Fantasie ziemlich gut einfängt und die Schiffe sich gut steuern. Zudem sei der Mix aus Tiefgang und Zugänglichkeit gut gelungen.

Allerdings klingt auch der Wunsch nach mehr Schiffen durch und in vielen Reviews wird angemerkt, dass die Story nicht so recht an den Bombast rankommt, den wir aus dem Star Wars-Universum gewohnt sind.

Mehr Möglichkeiten, Star Wars: Squadrons günstig zu zocken

Habt ihr EA Play, beziehungsweise den Game Pass Ultimate, dann könnt ihr Squadrons sogar komplett ohne Zusatzkosten zocken. Das Spiel ist hier in der Bibliothek enthalten. Auch auf Steam könnt ihr bei dem Titel sparen. Hier ist er aktuell ebenfalls für nur 1,99 Euro zu haben.

Auf der PlayStation zahlt ihr für das Spiel derzeit die vollen 39,99 Euro.

Werdet ihr euch mit Squadrons in actionreiche Schlachten stürzen oder kennt ihr das Spiel schon?