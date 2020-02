Gratis-Spiele vom 14.02. bis 16.02. für PS4, Xbox & Switch

Das Wochenende naht, und damit haben die meisten von uns wieder mehr Zeit für Videospiele. In diesem Artikel fassen wir alle aktuellen Gratis-Spiele und -Demos für PS4, Xbox One und Nintendo Switch zusammen und erinnern außerdem noch einmal an die PS Plus- und Games With Gold-Spiele.

Aktuell Gratis für Xbox One

Am Wochenende könnt ihr euch im Rahmen der Free Play Days eine neue Ladung zeitlich limitierter Gratis-Games für die Xbox One unter den Nagel reißen:

Sonic Mania

Gratis bis : 16. Februar

: 16. Februar Plattformen: Xbox One

Xbox One Genre: Plattformer

Plattformer Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich für Xbox One im Microsoft Store

Darum geht's: Sonic Mania ist ein 2D-Plattformer im Retro-Look, der an die klassischen Mega-Drive-Spiele erinnern soll und Level auf verschiedenen Sonic-Spielen neu auflegt. Es werden aber auch völlig neue Levels sowie Bosse hinzugefügt.

Es gibt außerdem einen Koop-Modus... der allerdings zu Wünschen übrig lässt. Zwar kann ein zweiter Spieler wie früher die Kontrolle über Tails übernehmen und so Sonic unter die Arme greifen. Die Kamera folgt in diesem Modus aber ausschließlich Sonic und einen Splitscreen gibt es hier nicht. So ist Tails praktisch nie im Bild und damit auch nicht wirklich spielbar.

In unserem Test entpuppt sich Sonic Mania dennoch als rasantes Best-Of aus allen klassischen Sonic-Games:

NBA 2K20

Gratis bis : 16. Februar

: 16. Februar Plattformen: Xbox One

Xbox One Genre: Sport

Sport Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich für Xbox One im Microsoft Store

Darum geht's: NBA 2K20 ist die 2019er-Fassung der Basketball-Simulation, die mit NBA Live 20 von EA Sports um die Genre-Krone konkurriert. Auch dieses Jahr zieren wieder zwei Cover-Athleten die unterschiedlichen Packungen des Spiels: Anthony Davis von den Pelicans sowie Dwyane Wade, der früher für Miami Heat gespielt hat.

Selbstverständlich steht Basketball im Zentrum der Aufmerksamkeit von 2K20 und wir können wieder in diversen Modi wie MyTeam oder MyCareer die NBA unsicher machen.

Was sind die Neuerungen? Neu an Bord ist dieses Jahr erstmals auch die WNBA, die Frauen-Basketball-Liga von Nordamerika. Erstmals sind damit weibliche Charaktere spielbar.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Gratis bis : 16. Februar

: 16. Februar Plattformen: Xbox One

Xbox One Genre: Plattformer

Plattformer Xbox Live nötig? Ja

Ja Erhältlich für Xbox One im Microsoft Store

Darum geht's: Super Monkey Ball: Banana Blitz ist der siebte Teil der Super Monkey Ball-Reihe, der 2006 zunächst für die Wii erschien und im Oktober 2019 für Switch, PS4 und die Xbox One in einer HD-Variante neu veröffentlicht wurde.

Super Monkey Ball: Banana Blitz versteht sich dabei aber als mehr als eine reine Ansammlung von Minispielen. Die 50 abgefahrenen Mini-Games stehen nämlich zusätzlich zum klassischen Spielmodus mit 100 Geschicklichkeits-Stages zur Verfügung.

Spannende aktuelle Gratis-Demos für PS4

Im PS Store findet ihr eine Reihe von Gratis-Demos für PS4, die ihr ausprobieren könnt, unter anderem:

Coffee Talk

Genre: Adventure

Release: 29. Januar 2020 (Xbox, PC)

Entwickler: Toge Productions

Demo im PS Store

Um was geht's? Coffee Talk ist ein dialogbasiertes Pixelart-Adventure, angesiedelt in einem Coffeeshop eines alternativen Seattles. Als Barista bereitet man nicht nur Kaffee zu, man lauscht auch den zahlreichen Erzählungen seiner Kunden - die hier aus Elfen, Orks und Meerjungfrauen bestehen.

Das Besondere? Das Spiel lebt von seinem Artstyle, dem entspannten Lo-Fi-Soundtrack und den herzerwärmenden Dialogen. Das Gameplay bleibt mit dem Zusammenstellen verschiedener Kaffees und dem Führen von Dialogen minimalistisch.

Yooka-Laylee and the impossible Lair

Genre: Jump&Run

Release: Oktober 2019

Entwickler: Playtonic

Demo im PS Store

Um was geht's? Yooka-Laylee and the Impossible Lair ist ein Ableger des Jump'n'Runs Yooka-Laylee aus dem Jahr 2017. Allerdings setzt dieser auf eine 2.5D-Umgebung anstelle der offenen 3D-Welt des Originals.

Erneut schlüpft ihr in die Rolle der tierischen Helden Yooka und Laylee, die sich diesmal einer rätselhaften Überwelt stellen sollen um Bösewicht Capital B und sein Versteck zu vernichten.

Gratis-Spiele bei PS Plus, Games With Gold & Co. im Februar 2020

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?