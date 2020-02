PS Plus Februar 2020 - Ihr könnt die Gratis-Spiele ab heute spielen

Wann gehen die PS Plus-Spiele im Februar 2020 live? Das Warten ist (fast) vorbei. Am heutigen Dienstag, den 4. Februar 2020, werden die BioShock Collection und Co. für alle Mitglieder des Service in der PS Plus-Sparte des PS Stores zum kostenlosen Download bereitstehen.

Das sind die PS Plus-Spiele im Februar 2020

Zu welcher Uhrzeit gehen die PS Plus-Spiele live? In der Vergangenheit veröffentlichte Sony die PlayStation Plus-Games stets um die Mittagszeit herum. Wir raten deshalb, ab 12 Uhr mittags die Augen aufzusperren. Eine genaue Zeit wissen wir allerdings nicht, aber wir klemmen uns natürlich ebenfalls vor die Bildschirme.

Das bedeutet allerdings auch, dass die Januar-Spiele heute Mittag ersetzt werden und anschließend wieder zum regulären Preis erhältlich sind. Noch sind die Februar-Games nicht live, schnappt euch also schnell die PS Plus-Titel des Monats Januar, sofern ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt!

GamePro sagt Bescheid: Sobald die PS Plus-Spiele aus dem Februar-Lineup für Abonnenten verfügbar sind, werden wir diesen Artikel für euch updaten.

Was lohnt sich im Februar 2020?

Diesmal können sich Abonnenten also sogar fünf PS Plus-Titel für PS4 herunterladen. Das ist eine ganze Ladung Spiele, bei den so manch einer womöglich gar nicht weiß, wo er anfangen soll.

In einem ausführlichen Artikel stellt euch GamePro deshalb alle 5 neuen PS Plus-Spiele mit Pro und Contra vor. So könnt ihr entscheiden welche Games sich für euch lohnen und bei welchen ihr euch den Download sparen könnt.

Was bekommen PS Plus-User im Februar 2020 noch?

Neben den Gratis-Spielen gibt es für Mitglieder im Februar außerdem neue PS Plus-Rewards, die wir euch hier genauer vorstellen.

Auf welches PS Plus-Spiel freut ihr euch im Februar 2020 am meisten?