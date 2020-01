Xbox Games With Gold Februar 2020 - Gratis-Spiele bekannt

Auch im Februar gibt es für Xbox Live Gold-Abonnenten eine bunte Mischung aus Horror, Shooter, Rennspiel und mehr, auf die ihr euch freuen könnt. Welche Gratis-Spiele sich dahinter verbergen, haben wir für euch aufgelistet.

Worum geht's: Ihr seid ein Detektiv, der einen Mordfall lösen muss. Dabei verwickelt ihr euch immer mehr in die mysteriösen Machenschaften eines geheimen Kults auf einer abgeschotteten Insel.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr Lust auf H.P. Lovecraft-Horror habt. Hier ist vieles nicht so, wie es scheint, und immer wieder gibt es Horror-Monster, die euch an den Kragen wollen.

Ihr lasst lieber die Finger davon, wenn: ... ihr keine Fans von Detektiv-Spielen seid, in denen ihr viel von der Geschichte selbst entdecken und manche Elemente euch selbst erklären müsst.

Worum geht's: Hier ist nicht der Shooter von EA und DICE gemeint, sondern das ganz klassische Star Wars: Battlefront für die erste Xbox. Alleine oder im Multiplayer stürzt ihr euch in der Third-Person- oder Ego-Ansicht in gewaltige Schlachten, kämpft als Soldat, Jedi oder Schurke.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr einfach nicht genug von Star Wars bekommen könnt. Das Spiel gilt damals wie heute noch als einer der wegweisenden Titel im Genre und hat nichts von seinem Charme verloren.

Ihr lasst lieber die Finger davon, wenn: ... ihr mit alten Spielen einfach nicht mehr warm werdet. Auch wenn es für viele immer noch als sehr gutes Spiel gilt, wirken auch viele Gameplay-Mechaniken mittlerweile etwas veraltet.

