PS Now im Februar 2020: Neue Spiele mit Horror-Perle jetzt verfügbar

Neue PS Now-Games im Februar 2020: Abonnenten des Streaming-Service PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Wie am jeden ersten Dienstag im Monat wurden drei neue Spiele hinzugefügt. Wir wollen euch kurz alle Spiele vorstellen, die jetzt neu spielbar sind.

Ab sofort verfügbar:

The Evil Within (auf unbegrenzte Zeit im Service)

Cities Skylines (bis zum 4. August 2020 im Service)

LEGO Worlds (auf unbegrenzte Zeit im Service)

The Evil Within

Darum geht's: The Evil Within stammt von dem Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami und seine Rückkehr zum Survival Horror-Genre gewesen. Ihr übernehmt die Rolle des Polizisten Sebastian Castellanos, der in eine bizarre Parallelwelt rund um eine gruselige Irrenanstalt voller Monster abtaucht.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr riesige Fans von Resident Evil 4 seid und auch manche veraltete Mechaniken in Kauf nehmen könnt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr schwache Nerven habt und ein Spiel sofort abschaltet, wenn es durch Gegenerhorden und drohendem Munitionsmangel für euch zu aufregend wird.

Cities Skylines

Darum geht's: Bei Cities: Skylines handelt es sich um eine vollständige Städtebau-Simulation, in der Spieler als Bürgermeister etwa auch den Finanzhaushalt, die Wasserversorgung oder die Politik in der Metropole in die eigene Hand nehmen können.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr den Traum habt, ein Städteplaner zu werden, und hier schon einmal üben wollt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr euch zu schnell über kleinteilige Steuerung über den DualShock 4 ärgert.

LEGO Worlds

Darum geht's: LEGO Worlds ist ein Sandbox-Titel mit vielen Elementen und Motiven der beliebten Spielzeug-Marke, etwa die Minifiguren die als Charaktere dienen. Vergleichbar mit Minecraft können Spieler eine prozedural generierte Welt frei erkunden und umgestalten.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr nicht genug von den kleinen Bauklötzchen sowie den Figuren bekommen könnt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr keine Lust auf Sandbox-Spiele habt, die euch nur minimal an die Hand nehmen mit richtigen Aufgaben.

Diese Spiele verlassen den Service

Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar:

Regelmäßig verlassen Spiele den Service, die ihr ab dem Punkt weder streamen noch herunterladen könnt. Auch bereits heruntergeladene Spiele verlieren ab heute ihre Gültigkeit, wenn sie bei PS Now nicht mehr verfügbar sind.