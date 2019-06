Greedfall - Fantasy-RPG im 17. Jahrhundert erscheint im Herbst

Der Publisher Focus Home Interactive hat zur E3 2019 einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel GreedFall veröffentlicht. Dieser wirft etwas mehr Licht auf die Geschichte der ans 17. Jahrhundert angelehnten Fantasy-Welt.

Wann ist der Release? Einen genauen Tag gibt es zwar noch nicht, aber GreedFall soll im September 2019 für PS4 und Xbox One in den Handel kommen.

Was ist Greedfall?

In Greedfall verlasst ihr eure alte Heimat, die von einer geheimnisvollen Seuche befallen ist. Auf einer unbekannten Insel wird ein Heilungsmittel dafür vermutet und so geht es auf in die unbekannten Gefilde.

Doch die Ankunft in der neuen Welt gestaltet sich als schwierig. Nicht nur wird sie von unbekannten, teils magischen Wesen bevölkert. Auch die einheimischen Stämme sind nicht unbedingt begeistert von den Neuankömmlingen.

Diese leben in Einklang mit der Natur, doch von diesem Weg halten die Kolonialisten offenbar nicht besonders viel, während sie das Land besiedeln. Konflikte sind dementsprechend vorprogrammiert.

Wie spielt sich Greedfall?

Im Zentrum des Spiels sollen bedeutsame Entscheidungen stehen, welche die Welt beeinflussen. Neben Story-Entscheidungen gilt das auch für den Spielstil. Die meisten Quests könnt ihr auf unterschiedlichen Wegen lösen.

Wie ihr eine Mission abschließt, hängt also von euch ab. Die drei Grundpfeiler sind Kampf, Diplomatie und Täuschung.

Durch eure Entscheidungen und Charakterentwicklung versprechen die Entwickler eine sich "ständig weiterentwickelnde Welt". Die Handlung wird sowohl von scheinbar trivialen, als auch großen politischen Entscheidungen des Spielers beeinflusst.

Greedfall erscheint im September 2019 für PS4 und Xbox One.

