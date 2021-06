Greedfall bekommt PS5/Xbox Series X-Upgrade und spätestens jetzt solltet ihr es endlich spielen

GreedFall bekommt eine zweite Chance und erstrahlt auf PS5 sowie Xbox Series X/S bald in neuem Glanz. Die Gold Edition enthält nicht nur das RPG selbst und die neue Erweiterung The De Vespe Conspiracy, sondern poliert den Titel auch noch ordentlich auf. Das bedeutet, ihr könnt euch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X auf Grafik mit einer Auflösung bis hin zu 4K und eine deutlich verbesserte Performance freuen. Wer dem Spiel noch keine Chance gegeben hat, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

GreedFall erhält Current Gen-Upgrade für PS5/Xbox Series X und neuen DLC

GreedFall-Erweiterung steht an: GreedFall bekommt mit The De Vespe Conspiracy eine große Erweiterung. In der sollen unter anderem neue Gebiete, neue Gegnertypen, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und eine frische Story voller Verbündeter und Verrat stecken.

Am 30. Juni kommen sowohl die The De Vespe Conspiracy als auch die Gold Edition und die PS5- und Xbox Series X-Version von GreedFall auf den Markt. Die Gold Edition enthält neben dem Hauptspiel auch direkt die Erweiterung und für PS5 und Xbox Series S/X erscheint ausschließlich das Gesamtpaket.

Wenn ihr GreedFall bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, erhaltet ihr das Upgrade für die PS5 und Xbox Series S/X ohne zusätzlichen Kosten. Ihr dürft sogar eure alten Spielstände übernehmen, sie sind mit der Upgrade-Version kompatibel, wie Entwicklerstudio Spiders in der Pressemitteilung schreibt.

Das bietet das Upgrade: Die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Fassung von GreedFall schraubt an einer ganze Menge Schrauben, die das Spiel verbessern.

"Bis zu 4K"-Auflösung

"Stark verbesserte Grafik"

Schnellere Ladezeiten

60 FPS im Performance-Modus

PS5- und Xbox-Upgrades liefern die perfekte Gelegenheit zum (Neu-)Einstieg in GreedFall

Was ist GreedFall? Falls ihr euch fragt, was für eine Art von Spiel GreedFall überhaupt ist, seid ihr hier genau richtig: Das RPG mit einem Setting im 17. Jahrhundert richtet sich vor allem an Fans der älteren Bioware-Spiele und dürfte euch jede Menge Spaß bereiten, wenn ihr zum Beispiel auch Titel wie Dragon Age: Origins mochtet.

Darum lohnt es sich: In unserem und vielen anderen Tests zum Release wurde GreedFall vor allem die technisch leicht angestaubte Grafik angekreidet, was wohl am vergleichsweise niedrigen Budget gelegen haben dürfte. Dieser Kritikpunkt sollte mit dem Current Gen-Upgrade aber der Vergangenheit angehören. Ansonsten glänzt GreedFall mit spaßigen Kämpfen, gutem Worldbuilding und viel Entscheidungsfreiheit.

Der teilweise wohl recht problematische Umgang mit Kolonialismus und allem, was dazu gehört, dürfte allerdings auch in der Gold Edition erhalten bleiben. Mehr dazu, was daran kritisiert wurde, findet ihr zum Beispiel hier bei VG24/7 oder Kotaku. Metro bezeichnet GreedFall zwar als "kolonialistische Fantasie", bescheinigt dem Spiel aber einen taktvollen Umgang mit den Themen.

Hier könnt ihr euch unser GreedFall-Testvideo zu Gemüte führen:

Im Januar 2021 war GreedFall schon mal bei Sonys PS Plus-Bonusspielen mit von der Partie. Dabei ist vor allem ein kurioser Fehelr aufgefallen, durch den der Titel im PlayStation Store zeitweise sage und schreibe 10.000 Euro kosten sollte. So viel ist das RPG dann vielleicht doch nicht wert.

