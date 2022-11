PS Plus Premium-Mitglieder ärgern sich über kurzfristig angekündigte Spiele-Abgänge

Die Spielebibliotheken der Abo Services wie PS Plus Premium und Extra oder der Game Pass sind praktisch, weil sie uns ganz spontan Zugriff auf eine große Auswahl an Titeln geben. Aber die Spiele gehören uns eben nicht und die meisten bleiben nicht für immer verfügbar. In den letzten Wochen haben wir euch oft auf empfehlenswerte Titel aufmerksam gemacht, die die Services bald verlassen.

Für ein bestimmtes umfangreiches RPG ist Mitgliedern von PS Plus Extra und Premium die verbleibende Zeit jetzt aber deutlich zu kurz und das hat eine Diskussion auf Reddit angestoßen. Auch die allgemeine Kommunikation seitens Sony wird kritisiert, beziehungsweise das Fehlen einer entsprechenden Kategorie auf der Konsole angemerkt.

RPG-Abgang löst Dikussion auf Reddit aus

Das Rollenspiel, um das es geht, ist Greedfall: Ein Fantasytitel, bei dem wir als Diplomatin oder Diplomat auf einer mysteriösen Insel agieren und verschiedene Fraktionen kennenlernen. Das Spiel verlässt PS Plus Extra und Premium am 15. November und einige Fans auf Reddit finden, das sei zu spät angekündigt worden. Der Beitrag stammt von User Legitimate-Mango2868:

Für die meisten Spieler gibt es absolut keine Möglichkeit, ein 50 bis 75-Stunden-Rollenspiel in weniger als 2 Wochen zu spielen. Hier geht es nicht um FOMO [Fear of Missing Out]. Ich habe eine kleine Liste von etwa dreißig Spielen, die ich im Extra-Katalog spielen möchte, aber es ist einfach unmöglich, eines gegenüber dem anderen zu priorisieren, wenn wir auf diese Weise über die Abgangs-Termine hören.

Die Stundenzahl ist etwas hoch angesetzt, da sich die Hauptstory des Spiels in knapp 25 Stunden bewältigen lässt und auch "Completionist" mit guten 50 Stunden bei howlongtobeat.com angegeben ist. Trotzdem ist Greedfall definitiv ein umfangreiches Spiel.

Wie bei RPGs üblich, machen die Nebenquests einen großen Reiz aus und durch verschiedene Dialogoptionen mit großen Auswirkungen ergibt sich ein Wiederspielwert. Auch 30 bis 40 Stunden werden die wenigsten Mitglieder in der kurzen Zeit aufbringen können. Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass die gesamte Mafia-Reihe auch bereits bald aus dem Service fliegt.

Hier gibt's einen Trailer zu Greedfall:

1:29 Im Gameplay-Trailer zu GreedFall treffen Kolonialzeit & Fantasy aufeinander

Kritik an der Vorlaufzeit der Ankündigung und Kommunikation

Kritik an der Kommunikation der Abgänge: In den Antworten auf den Post ärgern sich die Mitglieder nicht nur darüber, dass die Abgänge zu spät bekannt werden, sondern auch darüber, dass die Kategorie mit den Abgängen auf der Konsole verschwunden ist. Cynical_croissant fragt:

Wie bemerkt ihr überhaupt die Termine für die abgehenden Spiele? Die Kategorie der bald abgehenden Spiele ist seit Wochen komplett von meiner Konsole verschwunden.

Ein Lösungsvorschlag: Ein anderer User bestätigt das und antwortet darauf, nur durch Reddit auf die Abgangs-Termine aufmerksam zu werden. In letzter Zeit wurde das immer wieder von Mitgliedern bemängelt. Auch bei uns war die Kategorie kürzlich verschwunden, dann wieder zurück und ist nun erneut nicht verfügbar. Habsfan_76_27 schlägt einen Lösungsansatz vor:

Ich denke, eine Ankündigung im Voraus wäre sowohl für uns als auch für Sony perfekt. Fügt die Abgänge einfach auf einer eigenen Seite hinzu und aktualisiert diese am Anfang des Monats mit den neuen Plus-Ergänzungen.

Mehr zu PS Plus Premium:

Nicht alle User stören sich an dem Thema: Während einige User zustimmen und finden, dass sich das Ankündigungsdatum an der Spielzeit orientieren sollte, stören sich andere nicht an der kurzfristigen Warnung. Eine Person schreibt beispielsweise, dass es immer genug andere Spiele gebe, während eine weitere Person darüber spekuliert, dass Vertragsverhandlungen für die fehlende rechtzeitige Vorwarnung verantwortlich sein könnten.

Im Fall von Greedfall wird auch genannt, dass dieses Spiel bereits kostenlos über das alte PS Plus verfügbar war. Grundsätzlich ist es aber natürlich trotzdem möglich, dass neue Mitglieder damals verpasst haben, sich den Titel zu sichern. Zudem geht es den meisten Usern eher darum, wie mit den Ankündigungen generell umgegangen wird.

Was sagt ihr zu dem Thema: Sollten die Abgänge früher und anders kommuniziert werden oder findet ihr sowieso immer was zum Spielen?