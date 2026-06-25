Der größte Shop der Welt verschläft GTA 6: Was war da denn los?

Während sich die ganze Welt auf GTA 6 gestürzt hat, hat Amazon wohl noch faul im Pool gelegen.

Seit dem 25.06. 00:00 Uhr ist GTA 6 offiziell zur Vorbestellung freigegeben. Und während die digitalen Stores von Sony und Microsoft, sowie MediaMarkt, Saturn und Cyberport mit ihren Shopseiten pünktlich online gegangen sind, herrschte bei Amazon lange Zeit gähnende Leere. Erst sieben Stunden später war das Spiel auch dort endlich freigeschaltet. Warum hat Amazon so lange dafür gebraucht?

Weitere Shops, in denen ihr GTA 6 vorbestellen könnt

Als erster Shop wären hier MediaMarkt und Saturn zu nennen, die bereits seit Mitternacht mit den Vorbestellungen begonnen haben.

Aber es gibt natürlich auch noch mehr Shops:

Warum hat Amazon den größten Hype des Jahres verschlafen?

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die zuständige Person bei Amazon einfach während der Arbeitszeit geschlafen hat. Es dürften vor allem technische Gründe gewesen sein, die zu der Verzögerung geführt haben. Denn die Amazon-Datenbank arbeitet zum Teil stark zeitversetzt. Das bedeutet, dass nach dem Eintragen der Daten einiges an Zeit vergehen kann, bevor sie durch Amazon verarbeitet werden und tatsächlich auf der Shopseite erscheinen. Zumal es hier schließlich nicht um irgendein Spiel geht, sondern vermutlich um den krassesten Spiele-Release der nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Und damit sind wir auch schon direkt beim zweiten möglichen Grund: GTA 6 hat schon bei der Ankündigung zum Vorbestell-Termin diverse Seiten, unter anderem von Rockstar selbst, in die Knie gezwungen, da die Aufrufzahlen einfach zu viel für die Server waren. Vielleicht haben zu viele Zugriffe auf Amazon den Livegang verzögert oder Amazon hat euch die Seite zu GTA 6 bewusst vorenthalten, um einen Zusammensturz der kompletten Website zu verhindern.

Der Ansturm in anderen Ländern war jedenfalls gewaltig. Wie Tech Radar berichtet, war das Spiel auf der US-Seite von Amazon bereits nach wenigen Augenblicken ausverkauft. Mittlerweile ist es wieder bestellbar, aber der Effekt ist spürbar.

Welche Versionen momentan auf Amazon verfügbar sind

Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur die Standard-Versionen des Spiels für 79,99 Euro vorrätig. Die von vielen Usern favorisierte Ultimate-Edition für 99,99 Euro lässt noch auf sich warten, sollte aber auch demnächst bei Amazon Einzug halten. Die Ultimate Edition ist deshalb so gefragt, da es dort digitale Zusatzinhalte geben wird, die euch in der Standard-Version verwehrt bleiben.

In der Ultimate Edition wird es vor allem haufenweise zusätzlichen Auto-Content geben.

Ob es auch beim Vorbestellungsstart der Ultimate Edition zu Verzögerungen kommt, müssen wir erst noch abwarten, allerdings sollte Amazon seine Abläufe vielleicht etwas optimieren, wenn sie den Hype zukünftig von Anfang an mitnehmen wollen.