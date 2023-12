Streamerin ist größter Baldur's Gate 3-Pechvogel und würfelt live viermal hintereinander eine 1

Da staunt selbst Shadowheart nicht schlecht: So übles Würfelpech muss man in Baldur's Gate 3 erstmal haben.

Normalerweise stehen die Chancen 1:160.000, dass irgendwer viermal hintereinander eine 1 in Baldur's Gate 3 würfelt. Wer sich darunter nichts vorstellen kann: Es ist extrem unwahrscheinlich und grenzt an ein absolutes Wunder.

Wer so viel unwahrscheinliches Pech hat, sollte sich direkt im Anschluss womöglich ein Lotterie-Los kaufen. Einer Streamerin ist das sogar live vor Publikum passiert. Sie kann es dementsprechend auch kaum glauben und bekommt das Gefühl, dass ihr das Spiel etwas mitteilen möchte.

"Ich glaube, das Spiel will mir etwas sagen"

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 basiert so gut wie alles auf Würfelglück. Wollt ihr ein Schloss knacken, jemanden überreden oder eine Attacke ausüben, wird mit einem zwanzigseitigen Würfel überprüft, ob das Ganze gelingt oder schief geht.

Die Ergebnisse sorgen eigentlich immer für interessante Entwicklungen, egal ob ihr Glück habt oder nicht.

Twitch-Streamerin Luality spielt regelmäßig Baldur's Gate 3 und hat offenbar die karmischen Würfel deaktiviert. Diese bei manchen Fans relativ umstrittene Option sorgt nämlich standardmäßig dafür, dass wir keine allzu großen Pechsträhnen haben können. Nichtsdestotrotz bleibt das Ergebnis der Würfelei mehr oder weniger zufällig.

Unfassbar großes Pech: In einem Clip auf YouTube können wir jetzt sehen, wie die Streamerin beim Baldur's Gate 3-Zocken vom Pech verfolgt wird. Gleichzeitig werden die Wahrscheinlichkeiten eingeblendet. Beim ersten kritischen Scheitern mit der 1 besteht eine Chance von 1:20, immerhin hat der Würfel zwanzig Seiten.

Beim zweiten Würfelwurf direkt nochmal eine 1 zu würfeln, ist schon deutlich unwahrscheinlicher. Hier steht die Chance bei einem aus 400 Würfen. Nummer drei wird dann schon regelrecht absurd. Das passiert normalerweise nur einmal bei 8.000 Versuchen.

Das ist dann auch der Punkt, an dem Luality beinahe verzweifelt:

"Warte, hab ich gerade drei mal hintereinander eine kritische 1 gewürfelt? Ich denke, das Spiel will mir sagen, dass ich weiterziehen soll."

Aber es kommt noch doller: Auch beim vierten Würfelwurf landet der 20-Seiten-Würfel so, dass die 1 oben liegt. Das ist eine Chance von 1:160.000 oder eine Wahrscheinlichkeit von 0.000625%. In anderen Worten: Die Chancen stehen unglaublich schlecht, dass so etwas passiert, die Wahrscheinlichkeit ist geradezu astronomisch gering.

Hier könnt ihr euch den zugehörigen Videoclip ansehen:

Baldur's Gate 3 wurde im Sommer erst für den PC, dann später für die PS5 und zuletzt auch noch für die Xbox Series S/X veröffentlicht. Mittlerweile hat das Mammut-RPG nicht nur haufenweise Preise bei den Game Awards und anderen Events abgeräumt (unter anderem als Spiel des Jahres!), sondern auch noch unzählige Patches und Hotfixes erhalten. Sie haben diverse Bugs ausgebügelt und Inhalte hinzugefügt – allerdings teils auch neue hinzugefügt.

Spielt ihr mit karmischen Würfeln an oder aus und was war die größte BG3-Pechsträhne, die ihr bisher hattet?