Die nächste große Nintendo Direct könnte schon sehr bald stattfinden

Nintendo plant angeblich, noch diesen Monat die nächste Nintendo Direct abzuhalten. Nachdem wir gestern bereits jede Menge Indies serviert bekommen haben, könnte es schon sehr bald eine weitere, dieses Mal allerdings große, generelle Nintendo Direct geben. Wenn die Gerüchte stimmten, findet das Event passend zur Gamescom 2020 am 28. August statt.

Große Nintendo Direct könnte direkt auf die kleine Direct folgen

Die Indies-Nintendo Direct von gestern war ein sehr schönes, prall gefülltes Showcase voller kleiner Perlen. Sechs Indies konnten direkt gespielt werden, sie sind jetzt schon für die Nintendo Switch erhältlich. Hier findet ihr einen Überblick zu allen Ankündigungen:

Große Nintendo Direct? Nintendo könnte sich demnächst auch wieder größeren Spielen widmen. Das finden wohl nicht nur viele Fans, sondern das womöglich denkt auch Nintendo so. Neuigkeiten zu Zelda Breath of the Wild 2 oder Metroid Prime 4 und ähnlichen Spielen wären jedenfalls sicherlich willkommen. Eventuell haben wir Glück.

Und zwar sehr bald: Gerüchten zufolge soll Nintendo bereits geplant haben, in Kürze schon die nächste, größere Nintendo Direct hinterher zu schieben.

Das könnte zum einen aus der Ankündigung einer Management Briefing-Session für den 16. September hervorgehen, bei der offenbar keine neuen Produkte oder Services angekündigt werden sollen. Möglicherweise kommt Derartiges also noch davor.

Zusätzlich deuten mehrere Mitglieder des ResetEra-Forums seit Kurzem an, dass die nächste Nintendo Direct am 28. August stattfindet. Sie haben im Vorfeld der Nindies-Präsentation gestern auch diese korrekt vor ihrer offiziellen Ankündigung vorhergesagt.

Dann wäre da auch noch Jeff Grubb von VentureBeat, der seine Sommer-Spiele-Events-Liste mit einem Update versehen hat. Nintendo steht darauf jetzt zwischen der Gamescom und dem September.

Er betont in einem weiterführenden Tweet aber, dass das nicht unbedingt "nach der Gamescom" heißen muss.

Freut euch nicht zu früh! Wie immer bei solchen Gerüchten gilt auch hier, dass ihr sie dringend mit der nötigen Vorsicht genießen solltet. Solange es keine offiziellen Ankündigungen gibt, bleibt das Ganze nur Spekulation. Wir haben bei Nintendo um ein Statement gebeten und werden diesen Artikel updaten, sollten wir eine Antwort erhalten.

Was müsste die perfekte Nintendo Direct für euch bringen? Glaubt ihr an eine Konsolen-Enthüllung? Auf welche Spiele-Ankündigungen hofft ihr, zu welchen bereits angekündigten wollt ihr mehr sehen?