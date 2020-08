Nintendo Direct: 6 Switch-Spiele, die ihr ab sofort spielen könnt

Während der Indie World von Nintendo, einem gut 20-minütigen Livestream, wurden heute allerhand kommende Spiele für die Nintendo Switch präsentiert. Einige davon sogenannte Shadowdrops, sprich Titel, die ihr bereits heute aus dem eShop herunterladen und direkt spielen könnt. Wir listen euch all die Spiele auf und erklären kurz, was euch im jeweiligen Spiel erwartet.

Diese Spiele erscheinen heute für die Nintendo Switch:

Takeshi & Hiroshi

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Oink Games Inc.

In Takeshi & Hiroshi wird die rührende Geschichte zweier Brüder erzählt. Während Takeshi den Traum hat Spieldesigner zu werden, erstellt er Stück für Stück ein Rollenspiel für seinen kranken, kleinen Bruder, der es überhaupt nicht abwarten kann, das nächste Kapitel des Spiels zu spielen.

Raji: An Ancient Epic

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Nodding Heads Games

Raji: An Ancient Epic ist ein im antiken Indien angesiedeltes Action-Adventure, das voller hinduistischer und balinesischer Mythologie steckt. Als Spieler*In schlüpft ihr in die Rolle der jungen Frau Raji, die sich nach dem Ausbruch eines schrecklichen Krieges auf der Suche nach ihrem Bruder Golu befindet.

Dafür muss sie aber die Machenschaften des Dämonenfürsten Mahabalasura durchkreuzen. Für die Grafik von Raji: An Ancient Epic ließ sich der Entwickler Nodding Heads Games nach eigenen Angaben von altindischer Kunst inspirieren.

A Short Hike

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Adamgryu

Falls euch das kunterbunte Pinguin-Abenteuer A Short Hike noch kein Begriff sein sollte, dann solltet ihr das Spiel spätestens jetzt im Blick haben. Nicht nur hat das Indie bereits allerhand Preise abgestaubt, auch die Steam-Community empfiehlt das Spiel mit einer Wertung von "äußerst positiv" bei über 3000 Rezensionen.

Mit dem kleinen tollpatschigen Vogel gleitet und klettert ihr durch eine wunderschöne Berglandschaft, entdeckt Schätze und sprecht mit anderen Bergsteigern, denen ihr auf eurem Weg begegnet.

Manifold Garden

Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Entwickler: William Chyr Studio

Aus der First Person-Perspektive erkundet ihr in Manifold Garden eine Welt, in der die Physik nach anderen Regeln funktioniert. So könnt ihr die Schwerkraft manipulieren, um neue Perspektiven zu erhalten. Ziel des Puzzle-Adventures ist es, der Spielwelt Leben einzuhauchen und einen Garten zu kultivieren.

Spiritfarer

Genre: Management-Spiel

Management-Spiel Entwickler: Thunder Lotus Games

In Spiritfarer spielt ihr Fährfrau Stella, die die Geister der Toten ins Jenseits bringt. Die haben die Form von Tieren und wohnen auf einem Schiff, das ihr erweitern und ausbauen könnt.

Auf eurer Reise kümmert ihr euch um die Tiergeister, sammelt Erze, erntet Karotten, backt Kuchen, angelt und kümmert euch um all das Zeug, das sonst noch auf dem Schiff anfällt. Entwickelt wird Spiritfarer von Thunder Lotus Game, die sich mit Jotun einen Namen gemacht haben.

Evergate

Genre: Jump&Run

Jump&Run Entwickler: Stone Lantern Games LLC

Mit Evergate erwartet euch auf der Switch ein handgezeichneter 2D-Puzzleplattformer, der uns auf den ersten Blick ein wenig an Ori an the Blind Forest erinnert hat. Als kleine Seele dasht und hüpft ihr durch die Level und müsst dabei allerhand Gefahren ausweichen.

Welches Spiel hat euch besonders gefallen und werdet ihr eines davon sofort herunterladen und spielen?