One Piece enthüllt wohl Details zu Joy Boy und der Entstehung der mysteriösen Teufelsfrucht

Joy Boy war vermutlich gar kein Mensch.

In One Piece wird Ruffy seit der Erweckung seiner Gear 5-Fähigkeit als die Reinkarnation von Joy Boy bezeichnet. Bislang wissen wir nicht allzu viel über Joy Boy. Er lebte vor über 800 Jahren während des Verlorenen Jahrhunderts und hat den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Die neusten Manga-Kapitel erwähnen Joy Boy nur in Nebensätzen. Doch durch einen Satz könnte Mangaka Eiichiro Oda ein wichtiges Detail zu Joy Boy verraten haben.

Achtung, Spoiler: Der Artikel beinhaltet Ereignisse bis Manga-Kapitel 1096.

One Piece-Manga verrät Joy Boys Identität

Wer war Joy Boy? Es ist nicht genau bekannt, welche Person Joy Boy war. Er steht in Verbindung mit dem Sonnengott Nika, zu dem Ruffy dank seiner Teufelsfrucht wird. Der Manga könnte zudem laut einem Fan angeteast haben, dass Joy Boy ein Buccaneer war.

Dabei handelt es sich um Halbriesen, die zwischen Menschen und Riesen liegen. Bartholomäus Bär ist der letzte bekannte Buccaneer, der in seiner Kindheit versklavt wurde. Sein Vater heiterte ihn während der Gefangenschaft mit Geschichten zum Sonnengott Nika auf, der sie eines Tages befreien würde.

Als Saturn ihn damit konfrontiert, dass er sein Leben lang ein Sklave bleiben würde, entgegnet Bär, dass er gerne wie Nika wäre. Saturn antwortet daraufhin, dass das der Grund sei, wieso seine Rasse ausgelöscht wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das könnte bedeuten, dass der Sonnengott Nika, der Befreier der Sklaven, ein Buccaneer war. Die Weltregierung fürchtet sich vor der Teufelskraft und hat schon in der Gegenwart alles darangesetzt, um die Teufelsfrucht vor Missbrauch zu schützen und ihre Existenz geheim zu halten.

Möglicherweise hat die Weltregierung deshalb alles darangesetzt, um die Buccaneers auszulöschen. Sie hatte Angst, dass ein neuer Nika aus der Rasse hervortritt und war sich nicht bewusst, dass auch Menschen wie Ruffy zu Joy Boy werden können.

Ein weiterer Fakt, der dafür spricht, ist der gigantische Strohhut von Im bzw. Imu. In einer Kühlkammer gibt es einen Strohhut, der von der Größe her nicht auf einen menschlichen Kopf passen würde. Möglicherweise gehörte der Strohhut also einmal einem Joy Boy in Buccaneer-Größe.

Der Sonnengott Nika ist auch in One Piece: Pirate Warriors 4 zu sehen:

2:01 In One Piece: Pirate Warriors 4 könnt ihr jetzt mit Ruffys Gear 5-Form richtig aufdrehen

Welches Geheimnis zu den Teufelsfrüchten wurde verraten? Diese Theorie würde außerdem eine Idee von Dr. Vegapunk bestätigen. Er glaubt, dass Teufelsfrüchte durch Wunschdenken entstehen. Jeder starke Wunsch könnte zur Materialisierung dessen führen.

Durch den starken Wunsch der Sklaven auf Befreiung könnte es sein, dass Joy Boy bzw. Sonnengott Nika entstanden ist. Nika war eine Legende unter den Sklaven und sie erhofften sich von ihm, dass er sie eines Tages befreien würde. Durch diesen Wunsch könnte die Teufelsfrucht entstanden sein.

Doch es wird wohl noch einige Kapitel dauern, bis Oda das endgültige Geheimnis hinter den Teufelsfrüchten aufdeckt. Der Fokus liegt aktuell auf der Vergangenheit von Bartholomäus Bär, doch es könnten dabei neue Details enthüllt werden. Wir dürfen gespannt sein, ob sich diese Fan-Theorie bestätigt.

Was denkt ihr: Ist Joy Boy ein Buccaneer gewesen?