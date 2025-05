Dieses Spiel hat mehr Spieler gleichzeitig als alle anderen Spiele jemals zuvor - und es ist ausgrechnet nur in Roblox spielbar

Eines der beliebtesten Spiele aktuell ist mit Grow A Garden ein Titel, in dem ihr riesige Pflanzen anbaut und erntet.

Wenn es rein nach den Spieler*innenzahlen geht, dann war das erfoglreichste Spiel aller Zeiten auf Steam PUBG: Battlegrounds. Dessen höchste gleichzeitige Spieler*innenzahlen liegen nämlich bei mehr als 3,2 Millionen. Das ist aber nichts gegen die Zahlen von Grow A Garden.



Falls ihr noch niemals von diesem Spiel gehört habt, seid ihr sicherlich nicht allein. Beim vor knapp zwei Monaten erschienenen Titel handelt es sich nämlich schlicht um eine Farming-Sim in Roblox. Aber trotzdem begeistert die gerade Millionen von Spieler*innen.

Das ist Roblox: Roblox ist kein eigenes Spiel, sondern ein Spielebaukasten samt zugehöriger Plattform. Hier kann man eigene Spiele basteln und sie mit anderen Usern teilen. Roblox steht allerdings auch immer wieder in der Kritik dafür, dass ihre Spiele kaum moderiert werden und Mikrotransaktionen besonders für jüngere Spieler*innen gefährlich sind.

Das steckt hinter Grow A Garden

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels sind in Grow A Garden ganze 1,5 Millionen Personen online. Das ist aber nichts gegen die Zahl der gleichzeitigen Spieler*innen, die das Farming-Spiel am vergangenen Wochenende gezockt haben.

Der Peak der gleichzeitigen Spielenden lag hier nämlich bei mehr als 5 Millionen (via RoMonitorStats) – dagegen sehen etwa die großen Steam-Hits wie Counter-Strike 2 oder Dota 2 alt aus. Die kamen im gleichen Zeitrahmen "nur" auf respektive 1,7 Millionen und 600.000 Spielende. (via SteamDB)

Aber warum ist ausgerechnet dieses Spiel so beliebt?

Auf den ersten Blick sieht Grow A Garden nicht unbedingt beeindruckend aus. Aber es ist wohl das Gameplay, das aktuell so viele Fans bei der Stange hält. Das Prinzip von Grow A Garden ist dabei ziemlich simpel und im Grunde genau das, wonach es klingt: Ihr habt eine Farm mit mehreren Feldern und kauft Samen, die ihr dann anpflanzt.

Sind Früchte, Gemüse und Co. ausgewachsen, erntet und verkauft ihr sie. Je seltener die Pflanze, desto mehr verdient ihr. Allerdings können die Pflanzen zu gigantischer Größer heranwachsen. Ähnliches gilt für die Haustiere, die ihr sammeln könnt. Das Ganze könnt ihr auch im Koop zusammen spielen.

Entwickelt wurde das Spiel übrigens ursprünglich von einem Teenager, dessen Name anonym bleibt, und das gerade einmal in drei Tagen. Inzwischen hat das Entwicklerstudio Splitting Point übernommen und versorgt das Spiel mit weiteren Updates (via Kotaku).

Damit sollen wohl das Interesse und die massiven Spieler*innenzahlen so lange wie möglich gehalten werden. Für die ohnehin schon populäre Spiele-Plattform Roblox dürfte Grow A Garden aber so oder so schon jetzt ein ziemlicher Erfolg sein.