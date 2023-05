"Das siehst du nicht alle Tage" - Fan findet seltene GTA 5-Version und die ist ein peinlicher Fehldruck

Diese Version von GTA 5 ist wirklich ungewöhnlich.

Bei seltenen Videospielen denken wir zuerst wahrscheinlich eher an originalverschweißte Varianten von Retro-Games fürs N64 oder NES, wohl aber nicht direkt an GTA 5. Sollte es sich bei dem unteren Exemplar um keinen Fake handeln, dann dürfte sich die untere Version des Actionspiels den Titel "eines der seltensten Videospielversionen überhaupt" mehr als verdient haben.

GTA 5-Fehldruck belustigt Community

Reddit-Mitglied "damcanadian" hat auf der Plattform ein im wahrsten Sinne verrücktes Exemplar der PS4-Fassung von Grand Theft Auto 5 gepostet. Hierbei handelt es sich wohl um einen Fehldruck, der zumindest nach Angaben des Redditors sogar noch originalverschweißt ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ist das Kunst oder kann das weg? Bei dem Cover ist offensichtlich einiges schief gelaufen: Das blaue PS4-Banner ist nach unten gerutscht und das letzte Drittel des Covers befindet sich stattdessen auf der Oberseite. Definitiv eine interessante Neuinterpretation der bekannten GTA-Titel-Collage!

Zum Vergleich: So sollte die PlayStation 4-Version von Grand Theft Auto normalerweise aussehen:

Aber wichtiger Hinweis: Natürlich können wir hierbei nicht verifizieren, ob die auf Reddit gepostete GTA 5-Fehldruckversion wirklich in dieser Form verkauft wurde. Hierbei könnte es sich trotz Versiegelung um einen Fake handeln. Wo genau "damcanadian" das Spiel her hat, geht aus dem Reddit-Post nicht hervor. Der Name des Redditors ließe zumindest darauf schließen, dass das Exemplar aus Kanada stammt.

Übrigens, falls ihr euch fragt, was das teuerste Videospiel aller Zeiten ist:

Mehr zum Thema Neuer Rekord: Mario-Klassiker ist jetzt mit 2 Millionen Dollar das teuerste Spiel der Welt von Samara Summer

Für Belustigung in der Community sorgt das im seltsame Exemplar des Rockstar-Actionhits allemal. "Stellt euch vor, das gesamte Spiel ist so wie das Cover", schreibt ein Reddit-Mitglied unter entsprechendem Beitrag. "Wir spielen eines der Enden und landen plötzlich im Prolog und fragen uns 'wie zur Hölle sind wir jetzt hier hergekommen?'", antwortet ein anderer Redditor daraufhin.

Seid ihr schon einmal einer eher ungewöhnlichen Version eines Videospiels begegnet?