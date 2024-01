In GTA 5 hätte es beinahe einen Heist gegeben, für den sich Trevor und Michael als schwules Pärchen ausgeben

Trevor und Michael als schwules Pärchen? Das erfordert zumindest ein bisschen Fantasie, war aber wohl mal geplant.

In GTA 5 gibt es jede Menge spannende Heists, also Raubzüge, bei denen wir zum Beispiel Banken oder Juweliere überfallen. Ursprünglich sollten es wohl mal sogar noch mehr sein, als letztlich im Spiel gelandet sind. Zum Beispiel war offenbar geplant, dass sich Trevor und Michael zur Vorbereitung eines Heists als schwules Pärchen ausgeben. Das hat es zwar nie ins Spiel geschafft, aber die Dialogzeilen können wir uns trotzdem noch anhören.

GTA 5-Heist sollte Vorbereitungsphase haben, bei der Michael und Trevor so tun, als wären sie zusammen

Darum geht's: In den Untiefen des Codes von GTA 5 wurden schon vor einigen Jahren Hinweise auf geschnittene Inhalte wie diesen hier entdeckt. Das Ganze bekommt jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit durch ein Bild, das Trevor zeigt, wie er Michael auf die Backe küsst. Dabei dürfte es sich allerdings um Fanart handeln.

Der Heist war aber wohl real: Dataminer haben nicht nur haufenweise Informationen zu dem eingestampften Heist entdeckt, sondern auch diverse Sounddateien. Die enthalten zum Beispiel einige Dialogzeilen, die so nie im Spiel zu hören waren. Eingesprochen wurden sie trotzdem und sie klingen auch sehr eindeutig.

Vor Kurzem wurde endlich GTA 6 angekündigt, in dem es auch wieder Heists geben dürfte:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

So sollte der Raubzug ablaufen: Wie üblich hätten wir uns der Angelegenheit wohl in mehreren Phasen angenähert. Zunächst hätten wir als Trevor und Michael das Haus ausgespäht, das wir ausräumen wollen. Da das Haus zum Verkauf steht, wurde ein Besichtigungstermin ausgemacht, bei dem die beiden Verbrecher als Pärchen auftreten.

Wie das geklungen hätte, könnt ihr euch hier anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anschließend wären uns wohl drei Optionen zur Auswahl gestellt worden, wie wir die Sache angehen wollen. Mit unterschiedlichen Konsequenzen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Insgesamt muss auf jeden Fall der Safe, ein Pferd und wohl auch die Ehefrau von irgendwem "geklaut" werden.

Stealth bei Nacht: In dieser Variante hätten wir uns nachts in das Haus geschlichen, um den Safe und das Pferd zu stehlen. Das hätte die Ehefrau wohl bemerkt und wir hätten sie gefesselt und gekidnappt.

In dieser Variante hätten wir uns nachts in das Haus geschlichen, um den Safe und das Pferd zu stehlen. Das hätte die Ehefrau wohl bemerkt und wir hätten sie gefesselt und gekidnappt. Pantomimen: Trevor und Michael verkleiden sich als Pantomimen, um an einer Party im Haus teilzunehmen. Sie fesseln alle Gäste und rauben das Haus aus. Dann trifft allerdings eine mexikanische Gang ein, die uns attackiert.

Trevor und Michael verkleiden sich als Pantomimen, um an einer Party im Haus teilzunehmen. Sie fesseln alle Gäste und rauben das Haus aus. Dann trifft allerdings eine mexikanische Gang ein, die uns attackiert. Clowns-Stealth: Hier hätten sich die beiden als Clowns verkleidet, diverse Tricks vollführt und heimlich still und leise sowohl den Safe als auch das Pferd geklaut.

Wessen Haus könnte das gewesen sein? Die Chancen stehen gut, dass es sich bei dem Heist um einen Job im Haus von Martin Madrazo gehandelt hätte. Die La Fuente Blanca-Ranch erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen wie zum Beispiel Ställe und so hätten wir live miterlebt, wie es dazu kommt, dass Trevor die Ehefrau von Martin Madrazo entführt. Mehr Infos dazu gibt es in diesem YouTube-Video von Vadim M.

Möglicherweise würde sich so auch besser erklären lassen, wieso Trevor und Miachel in der vorletzten Mission von den Triaden-Gangstern ebenfalls für ein schwules Pärchen gehalten werden.

Auch wenn die beiden hier wohl nur für den Heist so tun: Trevor deutet in der Story und den Dialogen von GTA 5 immer wieder an, dass er wahrscheinlich bisexuell ist. Er erklärt auf direkte Nachfragen von Franklin, er halte nichts von Labels und würde einfach nur das tun, was ihn glücklich mache.

Wie findet ihr die gesprochenen Dialogzeilen und die Infos zu dem gestrichenen Heist? Hättet ihr das gern gespielt und glaubt ihr auch, dass es sich dabei um die Ranch gehandelt hätte?