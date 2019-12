GTA 5 hat ein tolles Detail, das Fans auch Jahre später noch überrascht

Entwickler Rockstar ist dafür bekannt, seine Spielwelten mit Details auszustatten, an die vermutlich nur die wenigsten anderen denken würden. Davon zeugen zum Beispiel Videos und Artikel, die auf die liebevollen Kleinigkeiten in Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder Grand Theft Auto 5 eingehen.

Teilweise sind diese Details so gut verborgen oder so realistisch in die Spielwelt eingewoben – dass sie erst Jahre später entdeckt werden. Und auch wenn wir nicht davon ausgehen können, dass es nicht ein paar von euch vorher entdeckt haben, sind wir sicher, dass das GTA 5-Detail, das nun auf Reddit aufgetaucht ist, für die meisten von euch neu sein dürfte.

Realistische Lichtverschmutzung

User ChanDanGreen99 hat nämlich einen Screenshot gepostet, der zeigt, dass GTA 5 realistisch nachempfundene Lichtverschmutzung hat.

Was ist das? Dieser Begriff bezeichnet den Umstand, dass der Nachthimmel in bewohnten Gebieten wie großen Städten durch künstliche Lichtquellen dauerhaft aufgehellt wird und das Licht in obere Luftschichten der Erdatmosphäre gestreut wird.

Was bewirkt das? Zum einen hat Lichtverschmutzung zumindest in der echten Welt – negative Auswirkungen auf Flora und Faune (Schlafrhythmus etc.) und zum anderen ist der Blick auf den nächtlichen Sternenhimmel stark eingeschränkt.

Und exakt letzteres Phänomen kann auch in GTA 5 beobachtet werden, wie das Reddit-Bild zeigt. In Los Santos ist der Blick auf den Nachthimmel durch die erwähnte virtuelle Lichtverschmutzung getrübt. Fahrt ihr aus der Stadt heraus und "aufs Land", sind Sterne und Mond deutlich klarer erkennbar, der Himmel wirkt dunkel-bläulicher.

GTA 5 ist für die PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360 erhältlich.

