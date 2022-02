GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S: Release bekannt und bald geht's los

Dass GTA 5 noch in diesem Frühjahr für PS5 und Xbox Series X/S erscheint, das war bereits bekannt. Das konkrete Release-Datum stand aber noch aus. Jetzt wurden via Blog Post von Entwickler Rockstar die Karten auf den Tisch gelegt und wir erfahren schon bald, was sich im Vergleich zur alten Version alles getan hat.

Wann erscheint GTA 5 für PS5/Xbox Series? In wenigen Wochen, am 15. März erscheint der Open World-Blockbuster für die neuste Konsolen-Generation. Zeitgleich zum Hauptspiel wird auch GTA Online als Standalone-Version verfügbar sein.

Das ändert sich im Vergleich zur Last-Gen-Version

Eine Liste mit allen Details steht weiter aus, auf dem Blog Post werden jedoch folgende Punkte genannt:

Grafik-Modi mit bis zu 4K-Auflösung und bis zu 60fps

verbesserte Texturen

HDR und Ray-tracing

schnellere Ladezeiten

3D-Audio

Zudem soll es je nach Plattform speziell angepasstes haptisches Controller-Feedback geben. Welche DualSense-Features damit aber genau gemeint sind, das geht aus der Meldung nicht hervor.

Kann ich meinen Fortschritt von PS4 und Xbox One übernehmen? Ja, das gilt sowohl für den Story-Fortschritt als auch eure Progression in GTA Online. Letzteres können PlayStation-Spieler*innen mit PS Plus-Abo drei Monate kostenlos testen. Ein kostenloses Generationen-Upgrade scheint es derweil nicht zu geben, zumindest gibt es zur Thematik noch keinerlei Infos die darauf hindeuten.

Den aktuellen Trailer zur Current-Gen-Version von GTA 5 und GTA Online seht ihr hier:

Arbeit an GTA 6 erstmals bestätigt

Eine Nachricht, auf die viele wohl schon sehr lange gewartet haben, ist die offizielle Bestätigung der Arbeit Rockstar Games an einem neuen Eintrag der Grand Theft Auto-Reihe. Und jetzt ist es endlich soweit. Alle weiteren Infos findet ihr in der GTA 6-News von Kollege Tobi.

Werdet ihr euch Mitte März erneut oder zum ersten Mal in GTA 5 und GTA Online stürzen?