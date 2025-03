"Das Spiel sieht jetzt so viel besser aus" - GTA 5-Fan zeigt mit Screenshot-Vergleich, welchen Unterschied die neuen Ray-Tracing-Effekte machen

GTA 5 hat auf dem PC ein Upgrade erhalten, das die Grafik massiv verbessert.

Am 4. März ist die Enhanced Edition von GTA 5 erschienen, von den Fans wird sie aber zwiegespalten aufgenommen. Die einen kämpfen mit Problemen bei der Spielstandübernahme und ärgern sich über den fehlenden Text-Chat, die anderen genießen die neuen Grafikeffekte im Einzelspielermodus. So auch dieser Redditor, der mit einem Vergleich zeigt, was die neuen Ray-Tracing-Effekte können.

Im Screenshot-Vergleich zeigt sich die GTA 5-Enhanced Edition von ihrer Schokoladenseite

Die Enhanced Edition von GTA 5 und GTA Online ist vor allem ein technisches Upgrade. Etliche Spieler*innen berichten, dass der Open World-Meilenstein so gut wie selten zuvor laufe und auch aussehe. Vor allem die neuen Ray-Tracing-Effekte stechen dabei heraus, wie der Reddit-User Ivaylo_87 in einem Vergleich zeigt:

Zu sehen ist darauf, wie per Ray-Tracing Innenareale mit Licht geflutet werden. Die Technik imitiert sozusagen echte Lichtstrahlen und lässt sie diffus in dem Durchgang abprallen.

Zudem werden die Schatten korrekt an die Lichtverhältnisse angepasst, wodurch Ecken an den Wänden nicht mehr einfach nur eine Schattenkontur haben, sondern realistische Verläufe.

Auch Franklin wirkt im Bild nicht mehr so grell angeleuchtet, sondern fügt sich glaubwürdig in die Lichtverhältnisse der Szene ein – ein gravierender Unterschied also!

Den Unterschied sehen aber nicht alle: Auffällig ist in den Kommentaren, dass viele Fans danach fragen, welches Bild denn nun mit Ray-Tracing und welches ohne erstellt wurde. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Wirkweise von der korrekteren Beleuchtung noch nicht wirklich bekannt ist und sich bestimmte Sehgewohnheiten fest ins visuelle Gedächtnis gebrannt haben.

Einige Fans weisen zudem darauf hin, dass der Style des Originals ein bisschen verloren geht, da die Sonneneinstrahlung die Innenumgebungen in ein wärmeres Licht taucht.

Auf der anderen Seite seien die Auswirkungen auf die Open World darüber hinaus nicht so deutlich wie in diesem Beispiel, was aber auch daran liegt, dass die Außenbereiche bereits stimmig von Hand ausgeleuchtet wurden.

Es gibt auch viel Ärger über die "Neuauflage"

Die Enhanced Edition ist zwar kostenlos und wird auch nicht zwangsweise für GTA Online vorausgesetzt, kommt auf Steam aber dennoch nicht gut weg – nur knapp 60 Prozent der Bewertungen sind noch posistiv. Der Performance-Hunger von Ray-Tracing sei beispielsweise hoch, allerdings beschwichtigen viele User, dass es dem elf Jahre alten Spiel nicht wirklich an einer hohen Framerate mangle.

Viel schwerer wiegen hingegen der Wegfall des Text-Chats in GTA Online sowie fehlgeschlagene Spielstandtransfers, da Accounts "nicht zur Übertragung berechtigt seien". Das wird gemacht, um Charaktere von der Enhanced Edition fern zu halten, die in der Vergangenheit manipuliert wurden, es soll aber auch Spieler*innen treffen, die nie ihren Spielstand modifiziert haben.

Trotz der schickeren Grafik herrscht also dicke Luft in der GTA 5-Community und Rockstar wird wohl noch ein gutes Stückchen nachbessern müssen.

