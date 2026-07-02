GTA 6: Jetzt wirbt sogar Rockstar selbst damit, dass es sich "am besten auf PS5" spielt

Bisher kam diese Aussage nur von Sony und war auf dem PlayStation Blog zu finden, jetzt wird die Partnerschaft auch direkt vom GTA 6-Entwicklerstudio beworben.

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David Molke
02.07.2026 | 06:33 Uhr

GTA 6 erscheint erst einmal nur für PS5 und Xbox, eine PC-Version könnte später noch folgen. GTA 6 erscheint erst einmal nur für PS5 und Xbox, eine PC-Version könnte später noch folgen.

Wenn ihr zuhause sowohl eine Xbox Series S oder X als auch eine PlayStation 5 stehen habt und euch fragt, auf welcher Konsole ihr GTA 6 spielen sollt, liefert das Entwicklerstudio dahinter jetzt die Antwort. Laut Rockstar Games soll sich GTA 6 am besten auf der Sony-Konsole spielen lassen – auch wenn das eher nach Marketing als einer tatsächlichen Einschätzung klingt.

Sony- und GTA 6-Partnerschaft: "Plays best on PS5"

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Sony bereits dafür geworben, dass ihr GTA 6 doch bitte für die PS5 vorbestellen sollt. Als Begründung wurden ein paar Preorder-Boni ins Feld geführt und die angebliche Tatsache, dass sich der kommende Open World-Blockbuster dank 3D-Audio und dem DualSense-Controller dort am besten spiele.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Mittlerweile findet sich diese Formulierung auch bei Rockstar Games selbst. Sie wurde in einem Tweet verwendet, der auf einem Bild sogar ein entsprechendes Logo zeigt. Zusätzlich führt der dortige Link auch auf eine entsprechend angepasste Webseite.

Besucht ihr die GTA 6-Seite ganz normal, werdet ihr unter dem ersten Bild oben rechts sowohl das Xbox- als auch das PS5-Logo sehen. Klickt ihr allerdings auf den extra modifizierten Link im Tweet, gelangt ihr auf eine Seite, die den Slogan "Plays best on PS5" anzeigt – und die Xbox-Version an der Stelle gar nicht aufführt.

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Offensichtlich gibt es also eine Kooperation der beiden Unternehmen. Was die außer dem Slogan genau umfasst, wissen wir noch nicht. Aktuell wurden jedenfalls noch keine Plattform-exklusiven Ingame-Goodies oder ähnliches enthüllt.

Wir wissen auch noch immer nicht, wie genau GTA 6 auf den einzelnen Konsolen laufen wird. Bisher wurde immer als sehr wahrscheinlich betrachtet, dass wir uns mit 30 FPS begnügen müssen. Aber die neuesten Gerüchte besagen, dass wir vielleicht doch noch in den Genuss eines Performance-Modus mit 60 FPS kommen könnten – auf Kosten der Entwickler*innen.

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Spielt sich GTA 6 auf der PS5 wirklich so anders?

Wir können es uns eigentlich nicht vorstellen. Klar, das haptische Feedback des DualSense-Controllers kann sich durchaus bemerkbar machen, aber im Spiel selbst dürften eigentlich keine größeren Unterschiede bemerkbar sein – die Series S und die PS5 Pro beim Vergleich einmal ausgenommen.

Wir sind gespannt, ob es die Unterschiede vielleicht doch gibt und ob mehr hinter diesem Versprechen steckt als die Nutzung von Tempest 3D-Audio und den adaptiven Triggern des Controllers.

Was denkt ihr darüber? Auf welcher Plattform werdet ihr GTA 6 spielen?

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