GTA 6 soll laut Leaker mit 60 fps für PS5 und Xbox kommen, doch dafür müssen die Entwickler massig Überstunden schrubben - dabei gibt es eine viel bessere Alternative

Wie verträgt sich Jason wohl mit der PS5? Angeblich könnte er in 60 fps Vice City unsicher machen.

Die Vorbestellungen zu GTA 6 sind bereits online, aber ein Detail sucht man vergeblich auf allen Verkaufsplattformen: Mit welcher Framerate das Gangster-Epos auf PS5 und Xbox Series X|S dargestellt wird. Ein Leak hat jetzt verraten, dass angeblich mit Hochdruck an einem 60 fps-Modus gearbeitet wird, Rockstar sich aber noch nicht sicher ist, ob der bis zum Launch fertig wird beziehungsweise überhaupt eingebaut werden kann.

Podcaster will erfahren haben, dass GTA 6 mit 60 fps kommen könnte

In seinem "Rock i Borys"-Podcast kam der polnische Regisseur Borys Nieśpielak auch auf GTA 6 zu sprechen. Über eine Rockstar-nahe, "sehr kredibile" Quelle sei ihm zugetragen worden, dass die Entwickler*innen hart daran arbeiten, zwei Grafik-Modi in GTA 6 anbieten zu können: einem Qualitäts- und einem Leistungsmodus.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

Der Qualitätsmodus soll wenig überraschend mit 30 fps laufen und der Leistungsmodus mit 60 fps – so wie es zuvor über die Produktseite des polnischen MediaMarkt-Ablegers vor einigen Tagen geführt wurde. Laut Borys sei aber nicht sicher, ob der 60 fps-Modus rechtzeitig zum Launch finalisiert werden könne oder er dann in einem späteren Update folgt.

Außerdem herrsche ein "schrecklicker Crunch", um 60 fps-Gameplay auf PS5 und Xbox Series X zu ermöglichen, beziehungsweise das Spiel generell glatt zu polieren. Auf der Xbox Series S soll es hingegen bei 30 fps bleiben, auch wenn Rockstar mit Microsoft in Kontakt stehe, um "die Situation zu verbessern".

Verglichen mit bisherigen Rockstar-Spielen wäre ein 60 fps-Modus zum Release sehr untypisch, bisher blieb es stets bei 30 fps auf den Konsolen. Red Dead Redemption 2 wurde sogar nie nachträglich auf 60 fps gepatcht. Und auch Experten gingen aufgrund der unzähligen NPC- und Physiksimulationen davon aus, dass mehr als 30 fps nicht machbar wäre:

GTA 6 ohne 4K und 60 fps Technikexperten sagen, dass wir sogar auf der PS5 Pro nicht das volle Grafikpaket bekommen könnten von David Molke

Wieso 60 fps, wenn es auch anders geht?

Auch wir haben in der Vergangenheit Zweifel angemeldet, dass 60 fps auf den Konsolen möglich ist, sofern die NPC- und Physik-Systeme des Spiels nicht massiv zurückgefahren werden. Sowohl in der PS5 als auch in der Xbox Series X werkeln aus heutiger Sicht veraltete Prozessoren, die bereits bei Spielen wie Baldur's Gate 3 und Dragon's Dogma 2 an ihr Limit kommen.

Eine Spielwelt mit hoher Passantendichte wie in Grand Theft Auto 6 erscheint da schon fast utopisch, weshalb ein 60 fps-Modus schwer vorstellbar ist.

Borys und sein Podcast-Kollege Remigiusz lagen in der Vergangenheit jedoch schon im Hinblick auf den Witcher 3-DLC Songs of the Past und dem Release-Datum für Phantom Liberty richtig, sind also kein unbeschriebenes Blatt. Wobei beides aber auch schon zuvor durch das Netz geisterte.

Wir fragen uns aber auch, wieso es unbedingt 60 fps sein müssen. Rockstar könnte auch einen 40 fps-Modus für 120 Hertz-Fernseher anbieten. Die sind immer weiter verbreitet und liefern damit ein spürbar flüssigeres Bild bei gleichzeitig hoher Grafikqualität:

Das wäre dann zwar kein klassischer 60 fps-Modus, von dem alle profitieren könnten, aber immerhin eine Zusatzoption, sofern ihr einen entsprechenden Bildschirm euer Eigen nennt. Rockstar könnte an die Möglichkeit aber auch bereits gedacht haben, bisher wurde dazu allerdings nichts verraten.

So oder so: Die genauen Leistungsdaten sind und bleiben wohl erstmal ein Mysterium. Und wir hoffen inständig, dass für ein paar fps mehr am Ende keine Entwickler*innen bei Rockstar ausgebrannt werden.

Was meint ihr? Hattet ihr euch mit 30 fps abgefunden? Würde euch vielleicht sogar ein 40 fps-Modus reichen?