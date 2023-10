GTA 6-Animationen sollen so realistisch werden, dass sich die NPCs je nach Wetter oder Verletzungen anders bewegen

Die Figuren in GTA 6 dürften sich besonders realistisch bewegen, wenn dieses Patent zum Einsatz kommt.

GTA 6 lässt immer noch auf sich warten, aber ab und an sickert die eine oder andere Info durch. Dieses Mal geht es um ein Patent, das ein ehemaliger Rockstar-Entwickler offenbar eingereicht hat und das im kommenden Open World-Spiel zum Einsatz kommen könnte. Es soll dafür sorgen, dass sich NPCs und Hauptfiguren besonders dynamisch bewegen und realistisch an ihre Umgebung und die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

GTA 6: Patent bringt Bewegungen der Spielfiguren womöglich auf ein völlig neues Level

Worum geht's? GTA 6 wurde noch nicht einmal richtig angekündigt, bisher gibt es nur eine Bestätigung, dass sich ein neuer Grand Theft Auto-Teil in der Entwicklung befindet. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei dem Titel jetzt schon um eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele überhaupt. Ein Patent verrät jetzt womöglich schon mehr über die Bewegungsabläufe.

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«? - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

Die Animationen in GTA 6 zielen höchstwahrscheinlich wieder darauf ab, dass die Bewegungen der Figuren möglichst realitätsnah, geschmeidig und echt wirken. Das zu erreichen, ist nicht unbedingt einfach, aber Entwicklerstudio Rockstar könnte auf ein ganz spezielles Patent setzen, das jetzt entdeckt wurde und spannende Rückschlüsse ermöglicht.

Was ist das für ein Patent? Aufmerksam darauf macht Redditor Tobbelobben30. Der hat mit Hilfe der GTA 6-Leaks einen Entwickler auf LinkedIn ausfindig gemacht, der bei Rockstar an Bewegungs-Technik gearbeitet und ein Patent zu diesem Thema eingereicht hat.

Das steckt drin: In dem Patent wird ein Animations- und Bewegungssystem beschrieben, das auf einzelnen Blöcken basiert, von denen es jede Menge gibt. Ein einzelner Block enthält eine bestimmte Art, sich zu bewegen und diese Blöcke können frei und dynamisch kombiniert werden – je nachdem, welche Bedingungen erfüllt sind.

Das heißt im Klartext, dass sich ein NPC zum Beispiel anders bewegt, wenn er erschöpft ist, wenn es regnet oder wenn dieser NPC eine Verletzung hat. So sollen sich Spiele (wie zum Beispiel GTA 6) realistischer anfühlen, weil sich die Bewegungen dynamisch an die Gegebenheiten anpassen und das Ganze so überzeugender wirkt.

In den Leaks von GTA 6 könnten wir dieses System sogar bereits in Aktion gesehen haben. In einer speziellen Szene seien die Bewegungsblöcke für "unter Feuer", "im Kampf", "hocken" und mehr zum Einsatz gekommen. Selbst die Bewaffnung, die Größe der Waffe und vieles mehr spielt eine Rolle und wirkt sich offenbar auf die Bewegung aus. Je nach Höhe der Deckung kommen auch andere Körperhaltungen zum Tragen.

Aber freut euch nicht zu früh! Das Patent gibt es zwar wirklich, aber das musst nicht heißen, dass es so wirklich auch in GTA 6 zum Einsatz kommt. Wir wissen aktuell ja noch nicht einmal, wann GTA 6 erscheint und wie es überhaupt heißen soll. Generell müssen Patente nicht unbedingt zum Einsatz kommen, viele werden einfach nur eingereicht und dann passiert nichts mehr mit ihnen.

Wie klingt das Animations-Patent für euch? Was ist euch am wichtigsten, wenn es um Bewegungen in Spielen geht?