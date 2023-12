GTA 6 bringt nicht nur den Cheetah zurück: Diese Autos können wir im Trailer schon erkennen

In GTA 6 werden Autos wenig überraschend eine wichtige Rolle spielen.

GTA trägt das "Auto" bekanntlich im Titel und das Stehlen bzw. die Fortbewegung in Autos aller Art war stets ein zentraler Bestandteil der Reihe. Natürlich wird das auch in GTA 6 so sein und der jüngst veröffentlichte erste Trailer gibt schon deutliche Hinweise auf die im Spiel verfügbaren Fahrzeuge.

Wer den knapp 90-sekündigen Teaser aufmerksam verfolgt, kann einige Autos erkennen, die schon in bisherigen GTA-Teilen auftauchten. Wir haben ein paar davon in diesem Artikel gesammelt.

Wichtig: Rockstar hat die Bezeichnungen und Namen der Autos natürlich noch nicht bestätigt, wir gehen aber davon aus, dass es dieselben wie in älteren Teilen sind.

Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt – hier ist er:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Prägnante Autos im GTA 6-Trailer

Grotti Cheetah

In der Szene auf dem Vice City-Strip ist ein Cheetah-Sportwagen erkennbar, das Nummernschild lässt daran keinen Zweifel. Der Cheetah ist ein echter Serienklassiker und war stets die Ferrari-Entsprechung bei GTA.

Sabre Turbo

Diese Muscle Car mit ordentlich Power, aber auch etwas schwammiger Steuerung basiert auf dem Ford Mustang und tauchte unter anderem schon in GTA 4 und GTA 5 auf.

Blista Compact

Dieser recht unauffällige Kleinwagen erinnert an den VW Golf und ist ebenfalls ein echter Serienklassiker, der die GTA-Reihe schon lange begleitet – seit Vice City um genau zu sein.

Dinka Jester

Der fiktive Hertseller Dinka baut diesen Sportwagen im GTA-Universum, seinen ersten Auftritt hatte das Auto in GTA: San Andreas.

Pfister Comet

Natürlich darf auch in GTA 6 das Porsche-Gegenstück nicht fehlen. Die Comet-Varianten tauchen im Trailer gleich mehrfach auf, es wird also mehrere unterschiedliche Modelle geben.

Weitere Autos im GTA 6-Trailer

Nur die Spitze des Eisbergs

Natürlich sind das nur ein paar der Autos, die im GTA 6-Trailer zu sehen sind. Schon jetzt ist jedenfalls absehbar, dass der neue Teil vermutlich neue Maßstäbe in Sachen Fahrzeugauswahl und -Anpassung setzen wird, denn an vielen Modellen sind beispielsweise Tuning-Teile zu erkennen.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Fahrzeugkateorien wie Motorräder, Boote, Quads und Flugzeuge, von denen einige ebenfalls schon in vergangenen GTA-Teilen auftauchten. Zu Fuß muss in GTA 6 jedenfalls niemand lange unterwegs sein.

Über 10 Jahre nach dem Release von GTA 5 hat Rockstar im Dezember 2023 endlich den ersten Trailer zum nächsten Serienteil gezeigt. Darin verschlägt es uns in den an Florida angelehnten US-Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City.

Im Zentrum der Geschichte steht offenbar eine Frau namens Lucia, die mit ihrem Liebhaber und Partner Jason krumme Dinger dreht. GTA 6 wird für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, Rockstar hat den Releasezeitraum grob mit "2025" angegeben.

Welche Autos konntet ihr noch im Trailer erkennen?