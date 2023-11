GTA 6: Das könnte der erste Trailer zeigen, wenn sich Rockstar GTA 5 und RDR 2 zum Vorbild nimmt

Der erste Trailer zu GTA 5 ist vor über zehn Jahren erschienen. Erinnert ihr euch noch?

Endlich haben wir ganz offiziell Gewissheit: Rockstar wird den nächsten Grand Theft Auto-Ableger schon bald enthüllen. Der erste Trailer zu GTA 6 – oder wie auch immer der Titel letztendlich heißen wird – erwartet uns bereits Anfang Dezember.

Was genau gezeigt wird, ist noch nicht durchgesickert, schauen wir uns aber noch mal die ersten Trailer zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2 an, können wir ungefähr abschätzen, was uns da nächsten Monat erwartet.

Das waren die ersten Trailer zu GTA 5 und RDR 2

Werfen wir einen Blick auf die ersten Trailer zu Rockstars zwei letzten großen Releases, dann fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Beide waren deutlich unter zwei Minuten lang und hatten vor allem Atmo, Atmo, Atmo im Gepäck. Dabei konnten wir aber auch schon einen guten Blick auf die Settings werfen – und die Protagonisten kamen ebenfalls schon zu Wort.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu GTA 5:

1:24 GTA 5 - Der erste Trailer zum neuen Open-World-Epos

Erzähler ist hier Michael, einer unser drei Protagonisten im Spiel. Er verrät uns, dass er aus "dem Geschäft" aussteigen und ein normales, ruhiges Leben mit der Familie führen will, durchaus allerdings mit ein bisschen Luxus und gutem Wetter.

Während er berichtet, wird das L.A. nachempfundene Los Santos perfekt in Szene gesetzt. Ein bisschen Story-Ausblick und Action gibt's zusätzlich auch noch in Form eines Raubüberfalls, der uns schon begreifen lässt, dass Michaels Plan nicht ganz aufgeht.

Daneben können wir noch jede Menge kleine Details entdecken, wie beispielsweise eine Yoga-Stunde. Wer GTA 5 gespielt hat, weiß, welche Story da angeteast wird.

Red Dead Redemption 2 setzte im ersten Trailer noch mehr auf Stimmung pur und machte uns hauptsächlich Lust auf das Wild West-Setting:

1:08 Red Dead Redemption 2 - Erster Ingame-Trailer zu Rockstars-Western-Spiel - Erster Ingame-Trailer zu Rockstars-Western-Spiel

Wir sehen weite Landschaften im Sonnenaufgang. Protagonist Arthur meldet sich erst gegen Ende zu Wort, danach gibt's allerdings auch in der Prärie ein wenig wohldosierte Gangster-Action.

So könnte der GTA 6-Trailer demnach aussehen

Nehmen wir diese beiden ersten Blicke auf die Rockstar-Spiele zum Vorbild, können wir damit rechnen, dass der Entwickler einmal mehr stimmungsvolle Gangster-Szenen auf den Monitor bringen wird. Wir werden höchstwahrscheinlich schon einen ganz guten Eindruck vom neuen Schauplatz gewinnen.

Dabei wird es sich ziemlich sicher einmal mehr um Vice City handeln, wie ein Leak bereits ausgeplaudert hat. Gerade da sich das Stadt-Design nach über 20 Jahren extrem verändert haben dürfte, wir aber immer noch bekannte Settings erkennen könnten, ist davon auszugehen, dass Rockstar im ersten Trailer genau darauf aufbaut: auf den Gegensatz aus Wiedererkennungswert und schickem Neudesign.

Außerdem können wir dank der obenstehenden Trailer davon ausgehen, dass wir auch schon ein wenig was von dem oder den neuen Hauptfigur(en) hören werden und ein paar Action-Szenen sehen. Zu konkret wird es dabei aber vermutlich nicht werden.

Was erhofft und erwartet ihr euch vom ersten Trailer zu GTA 6?