Neuer The Witcher 3-DLC: Release, Preis, Inhalte - Alle bekannten Leaks und Gerüchte zur dritten Story-Erweiterung

The Witcher 3 soll angeblich 2026 noch eine neue Erweiterung bekommen, die auf The Witcher 4 vorbereitet. Hier sind alle Infos, die dazu kursieren.

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Eleen Reinke
07.05.2026 | 08:08 Uhr

Für The Witcher 3 soll nach Jahren angeblich noch ein neuer Story-DLC erscheinen. Das wissen wir dazu. Für The Witcher 3 soll nach Jahren angeblich noch ein neuer Story-DLC erscheinen. Das wissen wir dazu.

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Insgesamt 11 Jahre hat The Witcher 3 inzwischen auf dem Buckel. CD Projekt Red soll mit dem Spiel aber trotzdem noch nicht abgeschlossen haben – zumindest laut hartnäckigen Gerüchten, die von einem dritten geplanten Story-DLC für das Spiel sprechen. Wir fassen zusammen, was alles bekannt ist.

Kommt eine neue Story-Erweiterung zu The Witcher 3 wirklich?

Bislang wurde der neue DLC noch nicht offiziell von CD Projekt bestätigt, es handelt sich also lediglich um Gerüchte. Ursprünglich hatte der polnische Insider Borys Nieśpielak im Juni 2025 verraten, dass 2026 ein Story-DLC für das Spiel erscheinen solle.

Später legte der Analyst Mateusz Chrzanowski nach und erklärte, dass der DLC von Fool's Theory entwickelt werde (die am Remake des ersten The Witcher arbeiten) und 30 US-Dollar kosten soll.

Interessant ist mit Hinblick darauf auch ein Kommentar aus dem Q3-Earnings Call von CD Projekt:

"Mit unserem aktuellen Fortschritt besteht die Möglichkeit, dass neue Inhalte, die in kürzlichen Gesprächen und Berichten angedeutet wurden, im kommenden Jahr erscheinen werden."

Video starten 8:27 Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

Wann erscheint der neue The Witcher 3-DLC 2026?

Laut der Aussage von Mateusz Chrzanowski aus dem Dezember 2025 ist ein Release des DLCs für den Mai 2026 geplant.

Da es allerdings bislang keine offizielle Ankündigung zur Erweiterung gibt, könnte der Release sich seither auch intern verschoben haben. Immerhin warten wir auch noch auf einen offiziellen Patch zum Spiel, der Mod-Support auf Konsolen bringt.

Ursprünglich sollte der bereits 2025 erscheinen, musste dann aber auf 2026 verschoben werden – seither haben wir noch kein neues Releasedatum bekommen. Gut möglich, dass der Patch dann zusammen mit dem DLC kommt.

Gibt es einen Trailer zum neuen The Witcher 3-DLC?

Hier können wir es kurz machen: Nein, ohne offizielle Ankündigung auch kein Trailer. Hierzu gibt es bislang auch keine Leaks. Wir müssen uns also wohl oder übel gedulden.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr außerdem, was wir schon zur Story wissen könnten und in welche Regionen der DLC uns womöglich führt.

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