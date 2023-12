'GTA-Fans haben den Verstand verloren': Einschusslöcher auf GTA 6-Artwork sorgen für absurde Spekulationen

Viel hat Rockstar zu GTA 6 bislang nicht gezeigt – aber der Teufel steckt wie so oft in den Details.

Anfang Dezember veröffentlichte Rockstar den ersten Trailer sowie ein Artwork zu GTA 6 und erlaubte damit erstmals einen offiziell abgesegneten Blick auf das heiß erwartete Open World-Spiel.

Da sich die Entwickler aber bezüglich konkreter Fakten und Details zum Spiel noch ziemlich bedeckt hielten, stürzen sich insbesondere die Fans seit knapp zwei Wochen auf jedes noch so kleine Detail aus dem offiziellen Material, analysieren und spekulieren.

Blindenschrift enthüllt angeblich den Monat für den nächsten GTA 6-Trailer

Und das bringt teilweise ziemlich abstruse Theorien hervor. Eine der neuesten bezieht sich auf die Einschusslöcher im Auto auf dem Artwork mit den beiden Protagonist*innen des Spiels. Ein Reddit-User hat deren Anordnung nämlich mit der Braille-Schrift (die von blinden Personen benutzt wird) verglichen und ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich um die Zahlen und Worte

"1"

"more"

"9"

handeln könnte. Daraus ergibt sich das englische "One more" (dt. einer oder eines mehr), die "9" zielt dabei angeblich auf den neunten Monat – also den September – ab. Glaubt man also dieser "Einschussloch-Theorie", erwartet uns im September ein weiterer Trailer zu GTA 6.

Natürlich ist das nicht von Rockstar bestätigt worden, zeigt aber, mit welcher Fantasie viele Fans selbst unwichtig erscheinenden Details Bedeutung beimessen. Das sorgt einerseits natürlich für Erstaunen, andererseits aber auch für Unverständnis. So finden sich auf Reddit auch einige kritische Stimmen bezüglich dieses Detailfetischismus. JayIsNotReal beispielsweise schreibt:

"Die GTA-Fans haben ihren Verstand verloren. Ich weiß, Rockstar ist kreativ mit Geheimnissen, aber verdammt, einige dieser Leute wollen sie wie wild erreichen"

Ob sich diese Theorien letztendlich bewahrheiten, wird sich zeigen. Rockstar äußert sich ganz traditionell nicht zu diesen Gerüchten und Spekulationen – und überlässt bis zum nächsten offiziellen Lebenszeichen des Spiels den "Analysten" das Feld.

Über 10 Jahre nach dem Release von GTA 5 hat Rockstar am 5. Dezember endlich den ersten Trailer zum nächsten Serienteil gezeigt. Darin verschlägt es uns in den an Florida angelehnten US-Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City.

Im Zentrum der Geschichte steht offenbar eine Frau namens Lucia, die mit ihrem Liebhaber und Partner – der mutmaßlich Jason heißt – krumme Dinger dreht.

Der Release des Spiels ist für das Jahr 2025 geplant, dann soll GTA 6 zunächst für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen erscheinen.