GTA 6: Der erste Teaser-Trailer hat womöglich schon einen festen Termin und der ist schon sehr bald

Der GTA 6-Reveal steht vor der Tür. Aber wann genau ist es soweit?

GTA 6 wird Anfang Dezember endlich offiziell angekündigt. Bisher schien es am realistischsten, dass Rockstar dafür die Game Awards-Show auswählt. Aber nun sieht es ganz danach aus, als bekämen wir schon vorher einen Teaser zum Spiel serviert. Als möglicher Termin wurde der 3. Dezember genannt, aber das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen.

GTA 6-Reveal: Ein erster Teaser kommt angeblich noch vor den Game Awards

Darum geht's: GTA 6 wirft seine langen Schatten voraus und die Enthüllung steht vor der Tür. Nach vielen Berichten und Spekulationen steht jetzt auch offiziell fest, dass wir Anfang Dezember endlich die GTA 6-Ankündigung bekommen, auf die so viele Fans schon so lange warten. Aber wann und wie genau, das ist die Frage.

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«? - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

Neuer Hinweis auf früheren Reveal: Angeblich soll bereits am dritten Dezember eine Facebook-Werbung online gehen. Die sei aktuell noch verschlüsselt, aber ein Meta-Mitarbeiter will herausgefunden haben, dass als "Administratoren" dieses Posts einerseits Game Awards-Host Geoff Keigley und andererseits Rockstars Executive Marketing-Vizepräsident Mark Adamson angegeben wurden.

Was könnte da online gehen? Das wissen wir natürlich noch nicht genau. Aber diese Kombination aus Menschen könnte auf einen kurzen Teaser hindeuten, der ankündigt, dass wir bei den Game Awards einige Tage später den ersten richtigen GTA 6-Trailer zu Gesicht bekommen (via: WCCFTech).

Aber Vorsicht! Das ganze wirkt einigermaßen unsicher und ist dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Die Info stammt aus einer anonymen Quelle, die angeblich einen Verwandten hat, der bei Meta arbeitet. Das kann natürlich alles stimmen, aber selbst dann wissen wir noch nicht, was genau sich hinter dem Post verbirgt – falls er überhaupt dann online geht.

Passen würde es durchaus: Rockstar hat Red Dead Redemption 2 zum Beispiel auch an einem Sonntag angeteast. Es wirkt also nicht komplett unmöglich, dass wir am Sonntag, den 3. Dezember einen ersten kurzen Trailer bekommen, der dann die vollständige Enthüllung für die Game Awards-Show ankündigt.

Insgesamt dürfte es jetzt auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis wir GTA 6 endlich offiziell sehen können. Dass Rockstar und Take Two bei den Game Awards einen ersten längeren Trailer zeigen, halten wir ebenfalls für sehr wahrscheinlich.

Glaubt ihr, es gibt noch eine Ankündigung zur Ankündigung, einen Teaser zum ersten Trailer?