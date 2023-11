GTA 6-Ankündigung laut Jason Schreier in dieser Woche - Alle Infos im Liveticker

Jason Schreier behauptet, dass Rockstar GTA 6 diese Woche endlich ankündigt.

Wann wird GTA 6 angekündigt und wann kommt endlich der Trailer? Diese Fragen beschäftigen Fans bereits seit Monaten und nach dem großen Leak im September 2022 sind die Rufe nach Klarheit rund um den neuesten Ableger von Rockstars Action-Reihe umso lauter geworden. Jason Schreier, einer der wohl bekanntesten Brancheninsider, will nun aber erfahren haben: Schon in dieser Woche ist es soweit.

GTA 6 wird wohl diese Woche angekündigt, behauptet Schreier in seinem neuesten Bloomberg-Bericht. Wann genau, ist nicht bekannt. Wir halten euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Der Release des GTA 6-Trailers soll laut Schreier allerdings nicht in dieser Woche erfolgen, sondern im Dezember 2023 passend zum 25-jährigen Jubiläum von Rockstar. Dies habe Schreier von anonymen Quellen erfahren.

Angebliche GTA 6-Ankündigung in dieser Woche - Alle Hinweise, Gerüchte und Infos im Liveticker

8:34 Uhr Und hiermit starten wir unseren Liveticker zur angeblichen GTA 6-Ankündigung. Diese soll im Laufe dieser Woche geschehen. Sobald es neue Hinweise und Gerüchte dazu gibt, werden wir diesen Liveticker entsprechend aktualisieren, sodass ihr sofort auf dem neuesten Stand seid.

Schaut euch bis dahin unbedingt unseren großen Rückblick auf alle bisher veröffentlichten GTA-Ableger an:

17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Zuvor vermuteten Fans, dass GTA 6 im Oktober 2023 angekündigt wird. Grund der Annahme war unter anderem Rockstars Historie, denn viele andere große Titel des Studios wurden in einem Oktober angekündigt oder veröffentlicht, unter anderem das Western-Open World-Spiel Red Dead Redemption 2 (Ankündigung im Oktober 2016 und Release im Oktober 2018).

Wer ist Jason Schreier? Der Bloomberg-Journalist ist für seine Insider-Reports branchenweit bekannt und hat in der Vergangenheit bereits etliche Infos, Spieleankündigungen, Branchennews und mehr vor der offiziellen Verkündung vorausgesagt. Dass Rockstar GTA 6 in dieser Woche enthüllt, könnte also durchaus stimmen. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei natürlich um ein Gerücht. Offiziell bestätigt ist jedenfalls nichts.