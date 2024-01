GTA 6 macht Hoffnung auf großen Technik-Sprung und Fans haben für die Open World einen großen Wunsch

Wie viele dieser Gebäude werden in GTA 6 betretbar sein?

Lange hatte Rockstar mit konkreten Infos zum neuen GTA hinter dem Berg gehalten. Anfang Dezember bekamen wir aber endlich einen ersten Blick auf den heißerwarteten Open World-Titel – in Form eines Trailers, der direkt Rekorde brach.

Und der Trailer zeigt neben dem Setting und ersten Detailinfos vor allem eins. Nämlich, dass wir uns bei GTA 6 auf einen echten Technikkracher gefasst machen können. Der grafische Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger GTA 5 ist gewaltig, insbesondere in Punkte Lebendigkeit der Spielwelt.

Bitte mehr betretbare Gebäude!

Die angestrebte Technik-Exzellenz kann Rockstar vermutlich nur auf den Current Gen-Konsolen erreichen, dementsprechend ist GTA 6 bislang auch nur für die PS5 und die Xbox Series X/S angekündigt. Allerdings hoffen die Fans, dass der technische Fortschritt abseits der Detaildichte oder besseren Animationen auch in anderen Bereichen der Open World spübar ist.

Und ein Punkt wird dabei besonders oft genannt: Denn ein Blick auf Reddit und Co. offenbart den Wunsch vieler Fans, dass in GTA 6 deutlich mehr Gebäude betretbar sein werden. In GTA 5 war diese Auswahl noch sehr überschaubar, was aber der Tatsache geschuldet ist, dass der Titel damals noch für die PS3 und Xbox 360 erschien.

In Red Dead Redemption 2 konnte Arthur Morgan dagegen schon deutlich mehr Gebäude betreten, gerade in der großen Stadt Saint Denis stand er aber oft vor verschlossenen Türen.

Die technische Herausforderung ist groß

DIe Hoffnung vieler ist jetzt, dass in GTA 6 nun noch mehr Innenbereiche nahtlos begehbar sein könnten. Allerdings bleibt diese Aufgabe auch für die aktuellen Konsolen technisch sehr anspruchsvoll. Denn gerade der Wechsel aus der Open World in kompaktere Innenbereiche setzt großen Mengen Speicher und effiziente Ladetechniken voraus.

PS5 und Xbox Series X/S sind dazu zwar durchaus in der Lage, allerdings war beispielsweise Cyberpunk 2077 ein Beispiel dafür, dass die leistungsfähigen Prozessoreinheiten der aktuellen Konsolen bei solchen anspruchsvollen Aufgaben ins Straucheln geraden könnten.

Wie hoch der prozentuale Anteil der betretbaren Gebäude in GTA 6 sein wird, ist derzeit natürlich reine Spekulation. Fest steht jedenfalls schon jetzt, dass Hauptcharakter Lucia Gebäude betreten können wird – im Trailer waren beispielsweise Nacht- und Strip-Clubs sowie diverse Ladengeschäfte zu sehen.

In GTA 6 verschlägt es uns in den an Florida angelehnten US-Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City.Im Zentrum der Geschichte steht die bereits erwähnte Lucia, die mit ihrem Liebhaber und Partner – der mutmaßlich Jason heißt – krumme Dinger dreht.

Der Release des Spiels ist für das Jahr 2025 geplant, dann soll GTA 6 zunächst für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen erscheinen.

Würdet ihr in GTA 6 auch gerne so viele Gebäude wie möglich betreten können oder ist euch das egal?