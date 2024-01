GTA 6-Fans wollen, dass sich eine quatschige Funktion aus GTA 5 im neuen Teil nicht wiederholt

Lucia (links) ist der bislang einzig bestätigte GTA 6-Charakter, ihr Freund, der mutmaßlich Jason heißen wird, soll angeblich auch spielbar sein.

Seit Ende Dezember wissen wir endlich, dass GTA 6 tatsächlich in Vice City spielen wird und im Jahr 2025 erscheinen soll. Der erste Trailer zum Spiel gab zudem einen Vorgeschmack auf den immensen Detailreichtum, seitdem ist GTA 6 aber wieder in der Versenkung verschwunden.

Allerdings nicht für die Fans, die seitdem in den sozialen Netzwerken und Foren fleißig über Einzelheiten diskutieren – und Feature-Wünsche äußern. Und obwohl noch nicht klar ist, wie genau sich GTA 6 spielen wird, fordern einige Fans auf Reddit bereits, dass eine ganz bestimmte Funktion zurückkehren sollte.

Um welche Funktion geht es? Um die Möglichkeit, in die Hocke zu gehen. So können Charaktere beispielsweise nachvollziehbarer schleichen, um so beispielsweise Stealth-Missionen zu absolvieren.

GTA 4 hatte eine solche Funktion und zuletzt auch Red Dead Redemption 2. Das enorm populäre GTA 5 hingegen nicht, hier wurde der "Hock-Funktion" durch etwas anderes – deutlich weniger beliebtes – ersetzt.

Viele Fans fordern: Stealth-Modus soll nicht zurückkehren

In GTA 5 gibt es statt einer Ducken-Funktion nämlich den sogenannten "Stealth-Modus". Per Druck auf den linken Stick verlagert der Charakter seinen Körperschwerpunkt etwas nach unten und geht leicht in die Knie. Dadurch bewegt er sich vorsichtiger und kann von Gegner schwieriger entdeckt werden.

Viele Fans fanden das im Spiel aber nicht nur weniger immersiv, sondern aufgrund der wenigen tatsächlichen Einsätze im Spiel sogar "sinnlos". Deshalb wird gehofft, dass Lucia und eventuelle andere Hauptcharaktere in GTA 6 wieder ganz normal in die Hocke gehen können.

Wir finden: Eine solche Forderung ist nur dann sinnvoll, wenn es tatsächlich auch Missionen im Spiel gibt, die die Hocke bzw. vorsichtige Bewegungen rechtfertigen. Zwar gab es in Red Dead Redemption 2 und den letzten GTA-Spielen Stealth-Missionen, diese wirkten aber hier und da beliebig und aufgesetzt.

Generell ist es aber natürlich noch zu früh, über derartige Gameplay-Feinheiten zu spekulieren. Wann GTA 6 wieder aus der Versenkung kommen wird, es dürfte aber noch eine ganze Weile dauern. Bislang ist der Titel für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt, für die Last Gen-Konsolen wird GTA 6 nicht mehr erscheinen.

Wollt ihr auch, dass die Hauptcharaktere in GTA 6 wieder in die Hocke gehen können? Und wie fandet ihr den Stealth Mode in GTA 5?