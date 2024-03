GTA 6-Fans glauben, im Trailer ein Grafik-Detail entdeckt zu haben, auf das sie sehnsüchtig warten

Ihr dachtet, aus dem GTA 6-Trailer wäre bereits jedes noch so kleinste Detail heraus geholt worden? Falsch gedacht.

GTA 6 zählt nicht zu den am meisten erwarteten Spielen, es ist das am sehnlichsten herbei gewünschte Spiel aller Zeiten – das lässt sich zweifellos so feststellen. Der Trailer hat sämtliche Rekorde gebrochen und wird auch Monate nach der Veröffentlichung noch von verzweifelten Fans auseinandergenommen.



Die haben entdeckt, dass im GTA 6-Trailer funktionierende Autospiegel zu sehen sind und gehen jetzt davon aus, dass die so auch im Spiel sein werden. Wir wären da aber eher vorsichtig.

GTA 6 könnte richtig spiegelnde Spiegel bekommen, das hoffen zumindest die Fans

Darum geht's: GTA 6, vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört. Das Spiel kommt vom kleinen Underground-Indie-Entwickler Rockstar Games und soll als Sequel die bisher völlig erfolglose Grand Theft Auto-Reihe endlich zum erhofften Erfolg führen.

Spaß beiseite, ihr wisst, dass das nicht stimmt. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel mit dem wohl größten Hype ever ansehen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Spiegelnde Spiegel entdeckt: Wenn ihr in diesem Trailer genau aufpasst, könnt ihr sehen, dass es darin Auto-Rückspiegel zu bewundern gibt, in denen sich tatsächlich auch die Umgebung spiegelt.

In der echten Welt ist das kein großes Ding, aber in Videospielen ist das nicht so einfach und in GTA 5 gab es das zum Beispiel nicht. Zumindest nicht in dieser Qualität und in diesem Ausmaß.

Hier seht ihr die Stelle nochmal im Detail:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dementsprechend hoffen viele Fans jetzt, dass wir in GTA 6 endlich richtig funktionierende Spiegel bekommen. Das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel einen Blick in den Rückspiegel werfen könnten, während wir in einem geklauten Auto unserer Wahl vor der Polizei davon fahren – und diese Polizei dann eben auch realistisch im Spiegel sehen.

Vor allem in der First Person-Perspektive würde das natürlich für deutlich mehr Immersion und gefühlten Realismus sorgen. Es wirkt nämlich ziemlich irritierend und störend, wenn in einem Spiel, das auf einen realistischen Look setzt, Dinge dann plötzlich doch nicht wie in der echten Welt funktionieren.

Aber freut euch nicht zu früh! Nur, weil das so im Trailer zu sehen ist, muss es noch lange nicht auch genauso im Spiel aussehen. Immerhin stellen Spiele-Trailer nicht unbedingt immer alles zu hundert Prozent akkurat dar. Es könnte gut sein, dass sich die grafische Qualität (und natürlich auch alles andere) des fertigen GTA 6 von dem unterscheidet, was im Trailer ist.

Wann kommt GTA 6 denn jetzt? Es dauert zwar noch ein bisschen, aber auch nicht mehr ewig. Es gibt zumindest endlich eine offizielle Ankündigung und im selben Atemzug wurde auch schon ein grober Release-Zeitraum angegeben: Nächstes Jahr soll es soweit sein, GTA 6 erscheint laut Rockstar 2025. Ob das wirklich klappt und wann genau in diesem Jahr das passiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Wie denkt ihr über die Rückspiegel in GTA 6: Wollt ihr sie, braucht ihr sie, glaubt ihr, dass sie wirklich so kommen?