GTA 6: Release, Stadt, Gameplay, Charaktere und alle weiteren offiziell bekannten Infos

Alles, was wir bereits über GTA 6 wissen.

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks hat Rockstar den nunmehr sechsten Teil der beliebten Grand Theft Auto-Reihe endlich enthüllt. Das Open World-Spiel mit dem Namen GTA 6 nimmt uns wieder mit in die fiktive Stadt Vice City und bekommt diesmal zwei Protagonisten. Alle bekannten Infos zum Spiel fassen wir hier zusammen.

Release: Wann erscheint GTA 6?

Einen genauen Releasetermin gibt es bislang nicht. Zumindest hat der erste Trailer zum Spiel bereits angekündigt, dass GTA 6 planmäßig 2025 erscheinen soll.

Allerdings hatte Rockstar zuletzt bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 den Release nach der Ankündigung nochmals verschoben. Es ist also durchaus möglich, dass sich der angepeilte Termin auch diesmal noch ändert.

Für welche Plattformen kommt GTA 6?

In der offiziellen Pressemitteilung wurde GTA 6 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Kommt GTA 6 für PS4 und Xbox One? Nein. Eine Last Gen-Fassung wird es demnach nicht mehr geben.

Ob auch ein PC-Release geplant ist, bleibt dagegen weiterhin offen. Eine nachträgliche Veröffentlichung ist aber durchaus wahrscheinlich, auch andere Rockstar-Titel sind später noch auf Steam und Co. erschienen.

Allerdings könnten sich PC-Fans noch ein Weilchen gedulden müssen. Laut dem bekannten Insider Tez2 soll eine PC-Version von GTA 6 erst mehrere Monate nach den Konsolen erscheinen, damit technische Probleme noch ausgebessert werden können.

Gibt es einen Trailer zu GTA 6?

Rockstar hat GTA 6 direkt mit einem grafisch ziemlich beeindruckenden Trailer enthüllt. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Dabei verstecken sich natürlich auch jede Menge Details in den rund 90 Sekunden Material. Was es so zu entdecken gibt, listen wir euch hier auf:

Welches Setting hat GTA 6?

In GTA 6 geht es wieder zurück nach Leonida, genauer gesagt in die fiktive Stadt Vice City, die an Miami angelehnt ist. Entsprechend erwarten uns wieder Sandstrände, Wolkenkratzer und natürlich Alligatoren. Anders als noch in GTA: Vice City deutet der Fokus auf Social Media aber darauf hin, dass der neue Teil in der heutigen Zeit angesiedelt ist.

Die offizielle Map oder die genaue Größe der Spielwelt hat Rockstar zwar noch nicht enthüllt, ein fleißiger Fan hat aber trotzdem bereits eine mögliche Weltkarte zusammengebaut. Basis dafür war der Mega-Leak von 2022:

Gut möglich ist außerdem, dass wir die Open World nicht von Anfang an frei erkunden können. Auf einem der Key-Artworks ist die GTA 6-Protagonistin nämlich mit einer Fußfessel zu sehen. Das könnte beschränken, welche Areale von Vice City wir anfangs betreten können und war auch schon in früheren GTA-Spielen ähnlich.

Typisch für die Reihe sind wir außerdem nicht nur zu Fuß, sondern auch in unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs. Neben Autos sind bereits Flugzeuge, Helikopter, Bikes und Boote zu sehen. Welche Autos im ersten Trailer zu erkennen waren, listen wir hier auf:

Wer sind die Hauptcharaktere von GTA 6?

Zusammen mit dem ersten Trailer hat Rockstar auch ein Artwork der beiden Hauptfiguren aus GTA 6 veröffentlicht. Wie aus dem Trailer bereits hervorgeht, sind die beiden ein Gangster-Pärchen, die im Bonnie und Clyde-Stil Überfälle durchführen:

Offiziell ist bislang nur der Name des weiblichen Charakters bekannt: Lucia. Das deckt sich allerdings mit dem Mega-Leak von 2022, laut dem ihr Partner angeblich Jason heißt.

Viel wissen wir abseits davon noch nicht über die beiden. Der erste Trailer offenbart aber zumindest, dass Lucia einige Zeit im Gefängnis verbracht hat und dann anscheinend auf Bewährung entlassen wird. Ob wir beide Charaktere oder nur einen von ihnen spielen werden, ist noch nicht bestätigt.

Welche Songs gibt es in GTA 6?

Der Soundtrack ist für kaum eine Spielreihe so wichtig wie für Grand Theft Auto. Welche Songs uns genau erwarten, ist aktuell noch nicht bekannt. Der erste Trailer gibt uns mit dem Tom Petty-Song "Love Is A Long Road" von 1989 aber bereits ein kleines Bild von der Stimmung.

Hat GTA 6 einen Online-Multiplayer?

Ob GTA 6 ebenfalls wieder einen Multiplayer-Modus im Stile von GTA Online bekommen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings halten wir es für durchaus wahrscheinlich, da der Modus bis heute überaus beliebt und entsprechend lukrativ für Rockstar ist.