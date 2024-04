GTA 6: Dieser Schauspieler könnte Hauptcharakter Jason seine Stimme leihen

Von den beiden Hauptcharakteren hat bislang nur Lucia (links) einen bestätigten Namen. Es deutet aber vieles darauf hin, dass ihr Partner Jason heißt.

Es ist mittlerweile schon über vier Monate her, dass Rockstar mit einem Trailer GTA 6 erstmals offiziell ankündigte. Seitdem gab es keine neuen Infos mehr zum Spiel, was die Fans aber nicht davon abhält, weiterhin kleine Details zu analysieren oder anderweitig auf Spurensuche zu gehen.

Dabei interessiert die Community unter anderem auch, welche Schauspieler*innen den Charakteren ihre Stimmen und/oder Gesichter leihen. Ende Dezember waren sich viele Fans einig, in Manni L. Perez die Darstellerin für Hauptfigur Lucia entdeckt zu haben.

Jetzt gibt es Mutmaßungen zu Lucias Kompagnon, der offiziell noch keinen Namen hat, laut diverser Leaks aber mit großer Wahrscheinlichkeit "Jason" heißen dürfte. Wie Gamerant recherchiert hat, könnte der amerikanische Schauspieler Gregory Connors seine Stimme leihen.

Denn in dessen Lebenslauf ist vermerkt, dass er eine Hauptsynchronrolle in einem Rockstar-Spiel übernimmt, welches 2025 erscheinen wird. Und welcher Titel kommt dafür infrage? Richtig.

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Connors könnte auch eine andere Rolle sprechen

Das muss natürlich nichts zwangsläufig bedeuten, dass der 37-jährige, der unter anderem in Road House (2024) mitspielte, ausgerechnet Jason vertont. Es könnte auch eine andere Hauptfigur sein, beispielsweise ein Antagonist innerhalb des Open World-Titels.

Laut Gamerant reichen die im GTA 6-Trailer zu hörenden Sprachschnipsel von Jason nicht aus, um mit Bestimmheit sagen zu können, dass es tatsächlich Connors ist. Hier werden wir also vermutlich bis zu einer offiziellen Ankündigung oder Bestätigung warten mussen, bis zu der es allerdings noch dauern dürfte.

Einer der die Rolle definitiv NICHT sprechen wird, ist Troy Baker. Der wurden ebenfalls mit GTA-Jason in Verbindung gebracht, räumte kürzlich aber mit diesen Gerüchten auf. Baker, der unter anderem Joel aus The Last of Us seine Stimme lieh, sagte in einem Interview, dass er definitiv nicht Jason sei. (via kotaku.com)

GTA 6 soll im Jahr 2025 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, Einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht, auch eine PC-Version wurde noch nicht angekündigt. Schauplatz des heiß erwarteten Open World-Spiels von Rockstar ist der an Florida angelehnte fiktive US-Bundesstatt Leonida mit dem zentralen Knotenpunkt Vice City (Miami).