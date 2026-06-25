GTA 6 setzt auf Story-Struktur, die es in der Reihe bislang noch nie gab - und Vorbild ist Red Dead Redemption 2

GTA 6 setzt diesmal offenbar auf Kapitel.

Mensch, was war das gestern für ein News-Drop zu GTA 6. Zum Preorder-Start hat Rockstar nicht nur die Standard- und Ultimate Edition von Jason und Lucias sonnendurchflutetem Vice City-Abenteuer enthüllt, sondern auch massig frische Screenshots und Informationen veröffentlicht, die uns fast schon erschlagen.



Aus einer Beschreibung zur Ultimate Edition geht jetzt hervor, dass GTA 6 offenbar auf eine für die Reihe komplett neue Story-Struktur setzt.

Kapitelstruktur für Grand Theft Auto 6

Wie Red Dead Redemption 2 teilt Grand Theft Auto 6 die Geschichte jetzt nämlich offenbar in Kapitel ein. "Die Boni der Ultimate Edition ziehen sich durch alle Aspekte von Jasons und Lucias Story und mit jedem Kapitel werden neue Items enthüllt", heißt es hierzu auf der offiziellen Website von Rockstar.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Mehr Infos zur Story-Struktur von GTA 6 kennen wir bislang nicht. Eine Unterteilung in Kapitel ist offenbar aber gesetzt – und das ist ein Novum in der Grand Theft Auto-Reihe.

GTA San Andreas kam mit einer Story-Unterteilung in die unterschiedlichen Regionen der Open World (Los Santos, Badlands, San Fierro, Las Venturas und wieder Los Santos) wohl am ehesten an eine Chapter-Struktur heran. Der erste Rockstar-Titel mit einer Geschichte, die sich klar in nummerierte Kapitel inklusive Prolog und Epilog einteilt, war allerdings erst Red Dead Redemption 2.

Auch GTA 5 erzählte einen Prolog und Epilog, die Hauptgeschichte dazwischen ist allerdings nicht in Kapitel eingegliedert. Wenn GTA 6 das jetzt ändert, dann könnte die Story folgendermaßen aufgebaut sein:

Prolog - Ein in der Regel kurzer Abschnitt, der uns in die Geschichte rund um Jason und Lucia einführt.

- Ein in der Regel kurzer Abschnitt, der uns in die Geschichte rund um Jason und Lucia einführt. Hauptgeschichte, eingegliedert in Kapitel (Kapitel 1, 2, 3, ...)

(Kapitel 1, 2, 3, ...) Epilog - Ein ebenfalls vergleichsweise eher kürzerer Abschnitt, der die Geschichte von Jason und Lucia zu Ende führt.

Infos zur Spielzeit von GTA 6 bzw. wie viele Kapitel/Chapter sowie Missionen es überhaupt geben wird, sind bislang nicht bekannt.

GTA 6 seit heute Nacht vorbestellbar

GTA 6 kann seit dem 25. Juni um 00:00 Uhr für die PS5 und Xbox Series X/S vorbestellt werden. Zur Erinnerung: Neben der knapp 100 Euro teuren Ultimate Edition bietet Rockstar noch die 80 Euro Standard-Edition an.

Letztere ist allerdings mit einigen Open World-Einschränkungen verbunden ist. So habt ihr nur mit der Ultimate Edition Zugang zu einigen Friseursalons, Tuning-Werkstätten und Klamottenläden:

Der Preload für GTA 6 ist übrigens schon am 12. November 2026 angesetzt. Der offizielle Release bzw. die Freischaltung des Open World-Abenteuers geht dann am 19. November 2026 über die Bühne.

Habt ihr euch eigentlich die Standard- oder Ultimate Edition von GTA 6 bestellt? Und was sind eure Wünsche und Vermutungen bezüglich der Story des kommenden Vice City-Abenteuers?