GTA 6 könnte den Red Dead Redemption 2-Weg gehen und unsere Bewegungsfreiheit auf der Map anfangs einschränken - und das auf besonders clevere Art

GTA 6 könnte die Map zum Start des Spiels begrenzen.

Selbst wenn Rockstar, wie zuletzt nochmal bestätigt, das Release-Fenster "Herbst 2025" einhält, ist der Launch von GTA 6 noch mindestens ein halbes Jahr entfernt. Das hält die Fans des Open-World-Abenteuers aber natürlich nicht davon ab, fleißig über mögliche Features und Hinweise im bisher veröffentlichten Material zu diskutieren.

Zuletzt ging es etwa mal wieder um die Frage, ob die Karte des Spiels von Beginn an voll zugänglich sein wird. In GTA 5 war es so, in Red Dead Redemption 2 allerdings nicht. Ein Detail aus dem Artwork könnte ein Hinweis auf die Lösung von GTA 6 sein und die würde dann eher in Richtung des Westernepos gehen, könnte aber sogar noch etwas eleganter umgesetzt sein.

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Fußfessel als Gameplay-Mechanik?

Darum geht's: Genau diese Frage wird in einem vor einiger Zeit auf Reddit veröffentlichten und viel diskutierten Post aufgeworfen.

Der User mit dem Namen LuxrOfficial fragt hier die Community nach deren Meinung zur Fußfessel, die Lucia, einer der beiden Hauptfiguren, im offiziellen Artwork zu GTA 6 trägt.

Hier der Post:

Aus dem Trailer wissen wir, dass Lucia zumindest einen Teil des Spiels in irgendeiner Form im Gefängnis verbringt. Ob es sich dabei nur um Cutscenes oder auch um Gameplay-Abschnitte handelt, ist natürlich unklar.

Einige der User sind sich sicher, dass die Fußfessel eine clevere Art und Weise wäre, die Karte des Spiels zumindest zeitweise zu begrenzen. So könnte Lucia etwa am Anfang des Spiels in den Bau wandern, wo dann das Tutorial stattfindet.

In der Folge ist sie zwar auf freiem Fuß, durch die Fußfessel aber an einen bestimmten Ort gebunden. Jason, die andere Hauptfigur, könnte unterdessen untergetaucht sein und erst später wieder mit Lucia zusammentreffen.

Wenn Lucia diesen abgesteckten Bereich verlässt, könnte es zu einem gut nachvollziehbaren Polizei-Großeinsatz kommen, so zumindest die Theorie.

So war es in GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Dass die komplette Karte von Anfang an frei begehbar ist, ist in Rockstar-Spielen nicht die Regel. Tatsächlich ist in den allermeisten Titeln des Studios ein Teil der Karte zu Beginn gesperrt.

GTA 5 ließ die Spieler*innen zwar nach dem Prolog direkt auf ganz Los Santos los, das später erschienene Red Dead Redemption 2 brachte die Map-Restriktionen aber wieder zurück.

Vor einem bestimmten Punkt in der Story sind hier die Bundesstaaten West Elizabeth und New Austin eine Sperrzone für Hauptfigur Arthur und die Gang. Wer West Elizabeth, wo auch die große Stadt Blackwater liegt, betritt, wird sofort von Kopfgeldjägern gejagt.

In der Wüste von New Austin wartet sogar ein mysteriöser Scharfschütze, der mit ungeheurer Präzision verhindert, dass der Staat vorab erkundet werden kann.

Was haltet ihr von der Theorie? Wünscht ihr euch eine zum Start komplett begehbare Welt?