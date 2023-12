GTA 6 kommt 2025 – aber wann genau? Take-Two hat schon deutlichen Hinweis auf Release gegeben

Das Gangster-Abenteuer von Lucia und Jason soll 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Der erste GTA 6-Trailer erlaubte in der vergangenen Woche einen kleinen Blick auf das heiß erwartete Open World-Spiel von Rockstar Games – Und schloss am Ende mit einem groben Release-Zeitraum. 2025 soll GTA 6 für PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen, was natürlich ziemlich vage ist.

Schon jetzt gibt es Spekulationen, wann genau im Jahr 2025 der Titel erscheinen könnte. Ein Hinweis aus der Vergangenheit könnte den Release-Zeitraum tatsächlich noch etwas genauer eingrenzen.

Was ist das für ein Hinweis? Im August 2024 teilte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two (Publisher von GTA) mit, dass man für das Geschäftsjahr 2025 einen "signifikanten Wendepunkt" eingeplant habe . Man erwarte dort – so wörtlich – ein "Rekordniveau der Betriebsbleistung" (via onvista.de). Der Mann deutet also einen außergewöhnlichen Release im besagten Zeitraum an – GTA 6?

Release von GTA 6 spätestens im März 2023?

Zur Orientierung: Die Fiscal Years (Geschäftsjahre) enden bei Take-Two stets am 31. März 2025. Gesetzt den Fall, Zelnicks Prognose stimmt nach wie vor und Rockstar hält sich an das "2025" im Trailer, könnte das bedeuten, dass GTA 6 zwischen Anfang Januar und Ende März 2025 erscheinen könnte.

Wir schreiben hier bewusst KÖNNTE. Denn natürlich ist Zelnicks Aussage zwar ein deutlicher Hinweis auf einen etwas konkreteren Release-Zeitraum, der aber natürlich nicht zwangsläufig darin passieren muss.

Verschiebungen sind immer möglich und bei GTA 6 sogar ziemlich wahrscheinlich. Schließlich wurden auch die letzten beiden großen Rockstar-Produktionen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 nach ihrer Ankündigung jeweils um mindestens ein halbes Jahr verschoben.

Unabhängig vom konkreten Release-Termin: Wenn GTA 6 erscheint, wird das mit ziemlicher Sicherheit ein Riesen-Ereignis. Im Video sprechen Géraldine Hohmann, Valentin Aschenbrenner und Michael Graf über das neue GTA und seine Bedeutung:

1:41:16 Der GTA 6 Trailer ist da und wir müssen reden!

Bis Rockstar einen finalen Release-Termin verrät, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen – genauso vermutlich bis zu den nächsten Informationen oder gar dem nächsten Trailer zum Spiel. Hier zeigt nämlich die Erfahrung mit den letzten großen Rockstar-Releases, dass es vermutlich ein knappes Jahr dauern könnte, bis sich GTA 6 wieder aus der Versenkung hervorwagt.

Wenn ihr tippen müsstet: Welche Release-Datum für GTA 6 würdet ihr prognostizieren?