GTA 6-Leak bringt Studios dazu, frühe Versionen ihrer Spiele zu zeigen und es ist großartig

GTA 6 ist geleakt: In diesem Fall heißt das, dass wir einen ganzen Haufen Gameplay gesehen haben, das aus einer unfertigen, noch sehr frühen Version des Spiels stammt. Daran kann sich noch alles (!) ändern, aber manche Leute haben sich trotzdem schon lautstark über die angeblich schlechte Grafik beklagt. Was jetzt zumindest den positiven Effekt hatte, dass andere Entwickler*innen frühe, unfertige Fassungen ihrer mittlerweile veröffentlichten Titel präsentieren.

So habt ihr Sea of Thieves, Control, The Last of Us und Co noch nie gesehen

Wir haben es schon geschrieben, wiederholen es aber gern noch einmal für die Leute in der letzten Reihe, die wieder mal nicht aufgepasst haben und immer nur am quatschen sind: Das fertig entwickelte GTA 6 wird mit Sicherheit ganz anders aussehen als das, was der Leak jetzt gezeigt hat. Das liegt in der Natur der Sache. Nochmal in lang und ausführlich:

20 5 GTA 6 Mega-Leak: Darum sind Aufreger über die vermeintlich miese Grafik unbegründet

Entwickler*innen melden sich: Natürlich stimmt es nicht, dass "die Grafik immer als erstes entwickelt" wird. Jedes Spiel geht durch verschiedenste Phasen, die anfangs nur entfernt an das Endprodukt erinnern – wenn überhaupt. Das zeigen jetzt eine ganze Menge an Menschen, die es wissen müssen: Die Devs. Dabei enthüllen sie richtige Schätze aus frühen Entwicklungsphasen, die spannend anzuschauen sind.

So sah zum Beispiel Sea of Thieves mal aus:

Hier seht ihr eine Szene, die vor allem Uncharted 4-Fans bekannt vorkommen dürfte:

The Last of Us Part 1, anyone? "Jedes Spiel, das du je gespielt hast, hat das durchgemacht."

Hier seht ihr die frühe Fassung eines Thunderjaws aus Horizon Zero Dawn:

Auch das unglaublich hübsche Control sah zwischenzeitlich weit weniger beeindruckend aus:

Cult of the Lamb hat sich natürlich ebenfalls mit der Zeit ganz schön verändert:

Wie der Entwicklungsprozess einer Visual Novel aussehen kann, zeigt dieses The Wreck-Video:

Auch das Gameplay von PowerWash Simulator wurde zu Beginn der Entwicklung mit Platzhaltern erprobt:

Last, but not least hätten wir hier noch einen God of War-Prototyp im Angebot:

Was bringt uns das? Neben dem amüsanten wie pädagogisch wertvollen Seitenhieb gegen all diejenigen, die offenbar nicht verstanden haben, wie Spiele-Entwicklung generell funktioniert (oder was ein Leak ist), hat das Ganze auch den sehr interessanten Nebeneffekt, dass wir hier tiefere Einblicke in die Arbeit der Devs erhalten. Wir brauchen noch viel mehr davon.

Welche frühe Fassung findet ihr am interessantesten? Fallen euch noch andere Beispiele ein?