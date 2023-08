GTA 6-Leaker soll Rockstar nur mit einem Amazon Fire Stick und seinem Handy gehackt haben

Die Hacker-Gruppe Lapsus hat nicht nur Rockstar, sondern auch Uber und eine Bank gehackt.

Ein mittlerweile 18-Jähriger steht gemeinsam mit einem Hacker-Kollegen vor Gericht. Unter anderem sollen die beiden Rockstar, Uber und eine Online-Bank gehackt haben. Auch der große GTA 6-Leak könnte auf das Konto der Hacker-Gruppe gehen, aber ganz sicher ist das wohl nicht. Allerdings soll der junge Hacker angegeben haben, selbst alle GTA 6-Daten heruntergeladen zu haben. Wofür er offenbar nur einen Amazon Fire Stick, einen Hotel-Fernseher, eine Tastatur und ein Smartphone benötigt habe.

GTA 6-Leak: Teenager-Hacker dringt bei Rockstar aus dem Hotelzimmer ein

Darum geht's: Zwei Teenager stehen vor Gericht, weil sie Teil einer internationalen Cyber-Kriminaltitäts-Gang namens Lapsus$ sein sollen. Sie werden beschuldigt, Nvidia, GTA 6-Macher Rockstar Games und Uber gehackt zu haben. Dank der Verhandlung gibt es jetzt offenbar neue Details über die Herangehensweise, wie BBC berichtet.

Im Juli 2021 soll die Gruppe gemeinsam die Telekommunikations-Firmen BT und EE gehackt haben. Dabei wurde versucht, eine Summe von 4 Millionen US-Dollar zu erpressen. Letzten Endes seien aber nur 100.000 britische Pfund erbeutet worden, weil sich die Hacker mit den Nutzerdaten in die Crypto-Accounts von Kunden einloggen konnten. Ende Januar 2022 sollen die beiden Angeklagten dann sogar deswegen verhaftet und anschließend wieder frei gelassen worden sein.

soll die Gruppe gemeinsam die Telekommunikations-Firmen BT und EE gehackt haben. Dabei wurde versucht, eine Summe von 4 Millionen US-Dollar zu erpressen. Letzten Endes seien aber nur 100.000 britische Pfund erbeutet worden, weil sich die Hacker mit den Nutzerdaten in die Crypto-Accounts von Kunden einloggen konnten. Ende Januar 2022 sollen die beiden Angeklagten dann sogar deswegen verhaftet und anschließend wieder frei gelassen worden sein. Im Februar 2022 – also direkt nach ihrer ersten Verhaftung – haben die beiden Hacker dann wohl Nvidia gehackt. Sie erbeuteten User-Daten und wollten den Konzern ebenfalls erpressen. Zugang konnten sie sich offenbar verschaffen, indem sie jemanden anheuerten, der sich als Angestellter ausgegeben hatte und indem sie die Telefone von Angestellten mit massenhaften Zugriffsanfragen bombardierten. Im März 2022 wurden die beiden deswegen erneut festgenommen. Vorher war es wohl zu internen Streitigkeiten innerhalb der Hacker-Gruppe gekommen.

– also direkt nach ihrer ersten Verhaftung – haben die beiden Hacker dann wohl Nvidia gehackt. Sie erbeuteten User-Daten und wollten den Konzern ebenfalls erpressen. Zugang konnten sie sich offenbar verschaffen, indem sie jemanden anheuerten, der sich als Angestellter ausgegeben hatte und indem sie die Telefone von Angestellten mit massenhaften Zugriffsanfragen bombardierten. Im März 2022 wurden die beiden deswegen erneut festgenommen. Vorher war es wohl zu internen Streitigkeiten innerhalb der Hacker-Gruppe gekommen. Zur eigenen Sicherheit des einen Angeklagten wurde er unter harten Auflagen in einem Hotel untergebracht.

Direkt aus diesem Hotel heraus und damit schon wieder unmittelbar nach seiner Festnahme soll der Angeklagte dann Rockstar Games gehackt haben. Er sei von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden und habe dafür nur einen Amazon Fire Stick, eine Maus mit Tastatur und ein Smartphone benutzt. Mit dem Fire Stick am Hotel-TV soll er sich dann Zugang zu Cloud-Services und darüber Zutritt bei Rockstar verschafft haben.

Der Cyberangriff auf Rockstar Games soll aber nicht nur angesichts von Raum und Zeit ziemlich dreist gewesen sein. Offenbar hat sich die angeklagte Person im internen Slack-Chat des Entwicklerstudios zu Wort gemeldet und dort frei heraus erklärt, gar kein Angestellter, sondern ein "Angreifer" zu sein.

Außerdem habe der Hacker sämtliche Daten zu GTA 6 heruntergeladen. Anschließend soll er gefordert haben, dass sich Rockstar Games innerhalb von 24 Stunden bei ihm meldet, ansonsten würde er den Quellcode veröffentlichen.

Ob dieser Hacker tatsächlich derjenige war, der die 90 Gameplay-Videos zu GTA 6 veröffentlicht hat, steht nicht zweifelsfrei fest. Es würde zeitlich sehr gut zusammen passen, aber ganz sicher ist es eben nicht. Womöglich wurden die Daten so erbeutet, aber ob sie auch von derselben Person veröffentlicht wurden, bleibt unklar.

Wie viel Geld die Hacker mit ihren Aktionen gemacht hatten, wurde nicht verraten. Keines der betroffenen Unternehmen hat bisher erklärt, den Forderungen nachgekommen zu sein. Der 17-jährige Hacker wollte der Polizei keinen Zugriff auf sein Crypto-Wallet geben. Wie das Gerichts-Verfahren letzten Endes ausgeht, steht ebenfalls noch nicht fest, ein Urteil soll später noch folgen.

Was sagt ihr zu den Aktionen: Könnten sie so in einem GTA 6 selbst stattfinden?