Oha! Sieht so aus, als hätte sich GTA 6 bei einer Nebenaufgabe von einer meiner Lieblingsaktivitäten in Forza Horizon inspirieren lassen

Dieser Typ hier heißt Wyman und schickt euch in GTA 6 offenbar auf die Suche nach Auto-Klassikern.

Wenn Grand Theft Auto 6 am 19. November erscheint, werden wir in der riesigen Spielwelt in und um Vice City auch zahlreichen Nebenaktivitäten nachgehen können. Einige davon hat Rockstar schon angedeutet, etwa Angeln oder Kayakfahrten.

Über eine weitere bin ich jetzt bei den neu veröffentlichten Infos zur Vorbestellung des Spiels gestolpert. Denn bei den Inhalten der Ultimate Edition findet sich auch die "Klassiker-Autosammlung", ein sogenannter "Spezialauftrag". Die Beschreibung auf der offiziellen Webseite lautet:

"Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu neuem Glanz."

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Das klingt verdächtig nach der GTA-Version von den Scheunenfunden aus Forza Horizon

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert diese Beschreibung ziemlich stark an die Scheunenfunde aus den Forza Horizon-Spielen.

Falls ihr die Scheunenfunde nicht kennen solltet: In den Forza Horizon-Teilen gibt es in den Spielwelten verteilt diverse heruntergekommene Autoklassiker in Scheunen, die ihr aber erst einmal finden müsst. Ein bestimmter Radius wird auf der Karte markiert, innerhalb dessen ihr dann die Scheune aufspüren könnt. Habt ihr sie gefunden, wird die Karre repariert und ihr könnt sie nach einer mal mehr mal weniger langen Wartezeit benutzen.

Mehr dazu Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und ihre genauen Positionen auf der Map von Chris Werian

Die Klassiker-Autosammlung gibt mir zumindest der Beschreibung nach ganz ähnliche Vibes. Und das finde ich ganz wunderbar – auch wenn noch nicht klar ist, wie genau diese Suche ablaufen wird.

Tobias Veltin Wenn er sich mal nicht mit Videospielen wie GTA 6 beschäftigt, frönt Tobi seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will. Mit der gleichnamigen Biermarke hat Tobi übrigens nichts zu tun. Leider.

Denn ich liebe diese Art von Nebenbeschäftigungen. Anhand einzelner Hinweise etwas in der Spielwelt aufspüren macht mir immer extrem viel Spaß – weswegen ich neben den Scheunenfunden in Forza Horizon beispielsweise auch die Schatzsuchen in den Red Dead Redemption-Spielen gefeiert habe.

Es klingt ganz so, als könnte die Klassiker-Autosammlung auch so etwas werden – und wandert dementsprechend auf der Liste der Dinge, die ich in GTA 6 unbedingt machen will, ganz weit nach oben.

Kleiner Wermutstropfen: Da die Aktivität bei den Ultimate Edition-Inhalten gelistet ist, nehme ich an, dass nur alle Käufer*innen der entsprechenden Version in den Genuss dieser Nebenaktivität kommen werden – und alle mit einer Standard Edition in die Röhre schauen.

Vermutlich wird es allerdings auch abseits der Autosuche Aktivitäten in GTA 6 geben, bei denen ihr irgendetwas finden müsst. Bei der Größe und dem Umfang, den alle bisherigen Infos, Screenshots und Trailer des Spiels versprechen, würde es mich ziemlich wundern, wenn dem nicht so wäre.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr auch Bock darauf, versteckte Autos in der GTA 6-Spielwelt zu finden?